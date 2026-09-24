Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm về thông tin đối ngoại

Đây là hoạt động cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giai đoạn 2026-2030.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị và tiếp đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Thành ủy làm Trưởng đoàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Triển khai đồng bộ công tác thông tin đối ngoại

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm trong cung cấp, xử lý và định hướng thông tin đối ngoại; quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch; xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế; đồng thời bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của hai thành phố.

Trao đổi về cơ chế vận hành, cung cấp thông tin đối ngoại, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cho biết, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước, hằng năm đón khoảng 3.000 đoàn khách quốc tế đến làm việc.

Cùng với đó, thành phố là địa bàn trọng điểm về du lịch, đón hàng chục triệu lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm. Vì vậy, công tác thông tin đối ngoại có vai trò đặc biệt quan trọng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố, đã tham mưu xây dựng quy chế phối hợp, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ trên cả ba kênh: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nhiều sản phẩm thông tin đối ngoại như bản tin song ngữ, website tiếng Anh, các ấn phẩm của MTTQ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các kênh thông tin của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm nhịp nhàng, đúng quy chế; đồng thời linh hoạt trong xử lý từng vấn đề; cung cấp thông tin nhanh, chính xác và hiệu quả.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng, với vai trò là cơ quan tham mưu công tác đối ngoại của Thủ đô, Sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội, triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Quảng bá hình ảnh Thủ đô trên nhiều nền tảng

Phát huy vai trò của đơn vị truyền thông chủ lực, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi cho biết, Cơ quan đã xây dựng bộ phận thông tin đối ngoại với đội ngũ phóng viên chuyên viết, biên tập và sản xuất nội dung bằng tiếng Anh cho trang Hanoi Times. Thay vì chủ yếu dịch tin, bài, Cơ quan chuyển sang chủ động sản xuất nội dung phù hợp với độc giả nước ngoài, với một số chuyên mục mang đặc trưng Hà Nội.

Cách thể hiện cũng được đổi mới, chú trọng hình ảnh lớn, video ngắn và các nền tảng số, qua đó tăng tương tác với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và công chúng quốc tế. Nội dung được phát trên Facebook, Twitter, TikTok, YouTube; trong đó, riêng Twitter có gần 200.000 tài khoản theo dõi.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Từ thực tiễn này, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội rút ra những kinh nghiệm về thông tin đối ngoại cần được xây dựng theo nhu cầu của từng nhóm công chúng; chú trọng nội dung, cách thể hiện hiện đại, sinh động; có đội ngũ chuyên môn tốt và phát triển đồng thời báo chí với các nền tảng số, mạng xã hội.

Trao đổi về kinh nghiệm quảng bá hình ảnh Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, Hà Nội đang chuyển từ cách tiếp cận đơn thuần đưa thông tin ra bên ngoài sang xây dựng hình ảnh, câu chuyện và thương hiệu thành phố một cách nhất quán trên nhiều nền tảng, qua KOLs và phù hợp với từng thị trường, đối tượng khác nhau.

Thành phố phát huy lợi thế phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn và cơ quan thường trú ở nước ngoài; từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, kết hợp báo chí, truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, hình ảnh thông qua giao lưu văn hóa, nghệ thuật và đối ngoại nhân dân, đưa văn hóa, con người và các giá trị của Thủ đô đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Về lĩnh vực du lịch, theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long, Hà Nội tăng cường khai thác dữ liệu, phân tích thị trường và phân khúc khách du lịch để xây dựng chính sách phù hợp, không chỉ tăng lượng khách mà còn nâng mức chi tiêu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng thị trường.

Thành phố tiếp tục quảng bá tại các thị trường truyền thống ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á và các nước trong khu vực; đẩy mạnh truyền thông trên các kênh báo chí quốc tế, mở rộng nội dung đa ngôn ngữ, tăng cường kết nối với các địa phương và hãng hàng không để thu hút khách quốc tế.

Hà Nội cũng định hướng gắn du lịch với văn hóa, thể thao, nhất là thông qua các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao quốc tế, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến.

Ngoài ra, Hà Nội xác định sẽ tăng cường phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh trong chia sẻ kế hoạch, kinh nghiệm và cùng tổ chức các chương trình, sự kiện xúc tiến ở trong nước và nước ngoài, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh hai đô thị lớn.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tặng quà lưu niệm Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Khánh Huy

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố đã được kiện toàn với đầy đủ các thành phần; cơ chế phối hợp, phân công, phân nhiệm được xác định rõ, phương thức hoạt động linh hoạt, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đồng thời chủ động theo sát tình hình thực tiễn.

Thành phố xây dựng Đề án truyền thông nhiệm kỳ 2025-2030 và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố. Trong đó, thông tin đối ngoại được xác định là nội dung quan trọng.

Theo đồng chí Nguyễn Doãn Toản, công tác thông tin được yêu cầu “đi trước, đúng, trúng, kịp thời, chính xác và có tính thời sự cao”; tập trung tuyên truyền những định hướng lớn, mục tiêu, chỉ tiêu và lộ trình phát triển của Thủ đô, đặc biệt các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quy hoạch, đổi mới thể chế, giải quyết điểm nghẽn...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tặng quà lưu niệm Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Hà Nội xác định phát huy đồng bộ hệ thống báo chí, truyền thông, các nền tảng số và cơ chế phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn để tăng cường phản ánh kịp thời những kết quả, vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Trong đó, cơ quan báo chí của thành phố giữ vai trò chủ lực.

Đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm hoặc những nội dung cần định hướng thông tin, thành phố Hà Nội chủ động phối hợp trong công tác giao ban báo chí, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời. Nhờ đó, thông tin tuyên truyền về Hà Nội góp phần phản ánh một thành phố đang chuyển mình, phát triển trong kỷ nguyên mới, duy trì ổn định, an toàn và trật tự xã hội.

Về hợp tác giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị hai thành phố tăng cường hợp tác trong công tác thông tin đối ngoại; thiết lập và duy trì cơ chế phối hợp trực tiếp giữa các sở, ban, ngành để thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hiệu quả.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức mong muốn hai thành phố tăng cường hợp tác về thông tin đối ngoại. Ảnh: Khánh Huy

Thống nhất với ý kiến của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng mong muốn hai thành phố tiếp tục tăng cường hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển vững chắc của hai đô thị lớn, đồng thời nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh, vị thế của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.