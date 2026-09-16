Hà Nội và Thái Nguyên ký kết Quy chế phối hợp quản lý khoáng sản

Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan, cùng đại diện các sở, ban, ngành của hai tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: Nông Vui.

Theo Quy chế phối hợp được lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên thống nhất ký kết, hai địa phương sẽ tăng cường phối hợp thực chất trên 7 nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản.

Thứ nhất là phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin. Thứ hai là phối hợp kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình. Thứ ba là phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản tại khu vực giáp ranh được thực hiện theo đúng thẩm quyền của từng địa phương và quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ tư là phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thứ năm là phối hợp trong cấp phép hoạt động khoáng sản. Thứ sáu là phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Thứ bảy là phối hợp trong quản lý cát, sỏi lòng sông, lòng hồ tại khu vực giáp ranh.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Nông Vui.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, Hà Nội đang triển khai 1.428 dự án. Nhu cầu cát, đá vôi, đất đắp giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 1.804 triệu m³, trong khi thực tế thành phố chỉ đáp ứng được khoảng 11,85% nhu cầu cát, 2,02% nhu cầu đá và 2,68% nhu cầu đất đắp.

Hà Nội đang chủ động rà soát để đưa các mỏ đủ điều kiện vào khai thác; tận dụng đất đào, vật liệu nạo vét, chất thải xây dựng và vật liệu tái chế. Tuy nhiên, thành phố vẫn thuộc nhóm các địa phương thiếu hụt vật liệu, và Thái Nguyên được xác định là một trong những địa phương có thể tham gia hỗ trợ cho Hà Nội.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp của Hà Nội cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm của quốc gia và thành phố trong quá trình liên hệ công tác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu. Ảnh: Nông Vui.

Hai Ủy ban sẽ là cầu nối “xúc tiến” để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm, đầy đủ các trình tự, thủ tục về cấp phép, khai thác và sử dụng đúng mục đích.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng mong muốn hai địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ thủ tục, công khai thông tin, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, thuế, phí và chống đầu cơ, nâng giá, nhằm bảo đảm tính hiệu quả, ưu tiên cho các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh yếu tố: Không đánh đổi tiến độ công trình bằng vi phạm môi trường, hoặc mất an toàn cho người dân; từ đó đề nghị tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức vận chuyển an toàn, tiết kiệm và ít tác động môi trường.

Hà Nội và Thái Nguyên cam kết tăng cường phối hợp quản lý khoáng sản. Ảnh: Nông Vui.

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Thị Loan đồng thuận, thống nhất cao với các nội dung của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản; cam kết phối hợp tổ chức thực hiện thực chất Quy chế giữa hai địa phương.

Với việc thống nhất ký kết Quy chế, thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên hướng đến thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh.

Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của hai tỉnh, thành phố trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và xử lý vi phạm. Đồng thời, hạn chế chồng chéo, bỏ sót trong quản lý; bảo đảm phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh tại khu vực giáp ranh theo quy định của pháp luật.