Tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội vừa tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch tỉnh Sơn Đông với chủ đề “Quê hương Khổng Tử - Sơn Đông hiếu khách”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại sự kiện.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể, triển lãm ảnh, giới thiệu tài nguyên du lịch, sản phẩm hàng không và giao lưu văn hóa, mang đến cho công chúng Việt Nam cơ hội tìm hiểu về vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa của Trung Quốc.

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm ảnh “Theo dòng Hoàng Hà, gặp gỡ biển khơi”, giới thiệu vẻ đẹp dòng sông Hoàng Hà, vùng đất Tề Lỗ cùng những danh thắng ven biển Sơn Đông. Các hình ảnh thể hiện sự giao hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, lịch sử và đời sống văn hóa đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm sản phẩm văn hóa sáng tạo giới thiệu nhiều nghề thủ công truyền thống như nghệ thuật làm diều Duy Phường, tranh Tết khắc gỗ và các tác phẩm nghệ thuật làm từ hạt ngũ cốc. Các hoạt động trải nghiệm góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống của Sơn Đông đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Sơn Đông - điểm đến giàu giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan

Giới thiệu về tiềm năng du lịch địa phương, bà Vương Tiểu Quyên, Phó Trưởng phòng Giao lưu và Hợp tác đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông, nhấn mạnh những điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và sự gần gũi giữa Việt Nam với Sơn Đông.

Sơn Đông nằm ở phía Đông Trung Quốc, là vùng đất có vị trí quan trọng trong lịch sử văn minh Trung Hoa, đặc biệt gắn với sự hình thành và phát triển của tư tưởng Nho giáo. Khúc Phụ – quê hương Khổng Tử – cùng quần thể di tích Tam Khổng, Thánh cảnh Ni Sơn là những điểm đến tiêu biểu, mang giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Địa phương hiện sở hữu hệ thống bảo tàng, di tích khảo cổ và các danh thắng đa dạng, từ núi Thái Sơn, Lao Sơn, dãy Nghi Mông đến những cảnh quan nổi tiếng tại Tế Nam, Thanh Đảo, Yên Đài, Uy Hải và Nhật Chiếu. Với đường bờ biển dài, Sơn Đông có điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, khám phá và trải nghiệm văn hóa.

Sơn Đông cũng có kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, trong đó nổi bật là nghệ thuật làm diều Duy Phường, tranh Tết khắc gỗ Dương Gia Phụ, lưu ly Bác Sơn và nghệ thuật thêu truyền thống. Các lễ hội văn hóa, sự kiện du lịch được tổ chức quanh năm cùng ẩm thực đặc trưng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Hà Nội đề xuất tăng cường kết nối, phát triển sản phẩm du lịch liên kết

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đánh giá hoạt động giới thiệu văn hóa và du lịch Sơn Đông có ý nghĩa thiết thực trong tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy kết nối du lịch và mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Hà Nội và Sơn Đông có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những giá trị gắn với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tư tưởng Nho giáo. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng văn hóa, giáo dục của Thủ đô, có những nét tương đồng với di sản tư tưởng và triết lý nhân văn của Khổng Tử. Đây là nền tảng thuận lợi để hai địa phương phát triển các chương trình giao lưu, hợp tác văn hóa và du lịch.

Hà Nội xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, chất lượng cao, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong đó, Trung Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Thủ đô, với dư địa hợp tác giữa Hà Nội và Sơn Đông còn nhiều tiềm năng.

Để thúc đẩy hợp tác, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề xuất tăng cường quảng bá điểm đến thông qua các chương trình xúc tiến, hội chợ, triển lãm, sự kiện văn hóa và hoạt động giao lưu quốc tế; đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển, tạo điều kiện khảo sát thị trường, xây dựng sản phẩm và trao đổi khách du lịch.

Hai địa phương có thể nghiên cứu phát triển các tuyến du lịch liên kết giữa điểm đến di sản của Hà Nội với danh thắng nổi tiếng tại Sơn Đông, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và đời sống bản địa. Hà Nội cũng mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, phát triển bảo tàng và không gian văn hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Đối với hợp tác doanh nghiệp, Hà Nội đề xuất tổ chức các đoàn khảo sát, famtrip, presstrip, trao đổi kinh nghiệm quản trị điểm đến, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực du lịch; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp hàng không, lữ hành nghiên cứu tăng cường kết nối đường bay, phát triển tour trọn gói, tour chuyên đề phù hợp với nhu cầu khách du lịch hai chiều.

Thông qua chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch Sơn Đông tại Hà Nội, hai địa phương có thêm cơ hội kết nối đối tác, mở rộng hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến và thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch trong thời gian tới.