Hà Nội và Shizuoka kết nối hợp tác văn hóa, du lịch
Chiều 26-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã có buổi tiếp và làm việc với Phó Thống đốc tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) Sho Hiraki. Hai bên thống nhất xây dựng lộ trình hợp tác, trước mắt từ văn hóa và du lịch.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) Sho Hiraki cho biết thành phố Hà Nội là một trong những đối tác giao lưu địa phương quan trọng của tỉnh Shizuoka. Đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, kết nối giữa hai địa phương.
Phía Shizuoka mong muốn đẩy mạnh quảng bá điểm đến, tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu thế hệ trẻ và các chuyến thăm lẫn nhau.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh văn hóa là con đường ngắn nhất để người dân hai địa phương hiểu và gắn kết với nhau. Các hoạt động văn hóa cần gắn với quảng bá du lịch và phát huy hiệu quả của đường bay thẳng.
Thành phố Hà Nội giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, phối hợp với phía Shizuoka xây dựng kế hoạch ngắn hạn và lộ trình hợp tác cụ thể. Hai bên sẽ lựa chọn những hoạt động có thể triển khai sớm, sau đó từng bước mở rộng hợp tác sang giáo dục, y tế, kinh tế và thể thao.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-va-shizuoka-ket-noi-hop-tac-van-hoa-du-lich-1762863.html