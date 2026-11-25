Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chào đón Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov đến thăm và làm việc tại Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Đề xuất mở rộng hợp tác với Hà Nội trong nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại hội đàm, Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của chính quyền và nhân dân Thủ đô; đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước vẻ đẹp, sự thân thiện, mến khách của con người Hà Nội và tốc độ phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chào đón Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov đến thăm và làm việc tại Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam và Hà Nội. Đoàn đại biểu vui mừng khi đến thăm Thủ đô, được cảm nhận không khí thân thiện, cởi mở và sự nhiệt tình của người dân. Đặc biệt, chuyến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp đoàn hiểu thêm về cuộc đời giản dị của vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, cũng như tình cảm kính trọng mà nhân dân Việt Nam dành cho Người.

Các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Viết Thành

Đề cập quan hệ giữa hai địa phương, Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov cho biết, năm trước hai thành phố đã ký thỏa thuận kết nghĩa. Tháng 8-2026, Saint Petersburg đón đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sang thăm và làm việc. Hai bên đã có những cuộc trao đổi mang tính xây dựng, thảo luận nhiều vấn đề thực tiễn và các dự án quy mô lớn, trong đó có hợp tác phát triển hệ thống đường sắt đô thị, tàu điện ngầm tại Hà Nội.

Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cùng phối hợp để hiện thực hóa các cam kết và thỏa thuận đã đạt được. Ông ví von Hà Nội và Saint Petersburg như những người anh em trong một đại gia đình hữu nghị, với tổng dân số hai thành phố gần 20 triệu người. Việc xây dựng, phát triển mối quan hệ gắn bó đó phụ thuộc vào sự chủ động và nỗ lực của chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân hai bên.

Về hợp tác cụ thể, Thống đốc Saint Petersburg đánh giá cao việc hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hệ thống metro trong chuyến thăm, làm việc lần này. Phía Saint Petersburg sẵn sàng đề xuất dự án thí điểm lập hồ sơ thiết kế một đoạn tuyến metro đầu tiên tại Hà Nội; đồng thời tổ chức các nhóm chuyên gia tham gia nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật và xây dựng giải pháp tài chính.

Thống đốc khẳng định, Saint Petersburg không chỉ sẵn sàng tham gia xây dựng mà còn có khả năng cung cấp trang thiết bị, các giải pháp kỹ thuật hiện đại, bảo đảm tính chủ động trong cung ứng, hạn chế phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài. Thành phố có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng trực tiếp triển khai các công trình đường sắt đô thị ở trong nước và nước ngoài.

Theo Thống đốc, xây dựng đường sắt đô thị là lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi đặc biệt chú trọng chất lượng và an toàn công trình. Saint Petersburg và Hà Nội có nhiều điểm tương đồng về điều kiện địa chất, thổ nhưỡng, cùng có hệ thống sông ngòi, kênh rạch và cầu qua sông. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ xây dựng chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với các công trình ngầm trong điều kiện nền đất mềm.

“Saint Petersburg hiện có những ga metro sâu khoảng 80m dưới lòng đất, được đánh giá thuộc nhóm ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới. Đây là kinh nghiệm thực tiễn mà thành phố sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội trong quá trình nghiên cứu, triển khai các dự án”, ông Aleksandr Dmitrievich Beglov chia sẻ.

Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov khẳng định, Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thành lập các nhóm công tác và phối hợp chặt chẽ để đưa những thỏa thuận giữa hai thành phố sớm trở thành hiện thực. Ông bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.

Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa và du lịch; đồng thời đề xuất triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực.

Thống đốc bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong công tác thanh niên, giáo dục thế hệ trẻ; đồng thời đề xuất tổ chức Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt tại Saint Petersburg vào năm 2027. Nhân dịp này, ông Aleksandr Dmitrievich Beglov cho biết, Saint Petersburg mong muốn đặt tên một tuyến phố tại Hà Nội là Leningrad.

Triển khai các nhóm nội dung ưu tiên hợp tác giữa hai bên

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhiệt liệt chào mừng Ngài Aleksandr Dmitrievich Beglov cùng Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg đến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, cuộc hội đàm lần này tiếp nối những kết quả hợp tác tích cực giữa hai thành phố, đặc biệt là cuộc hội kiến giữa Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov tại Saint Petersburg tháng 8-2026; cùng các hoạt động khảo sát, làm việc với cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp về lĩnh vực đường sắt đô thị trong chuyến công tác tại Liên bang Nga vừa qua.

Tiếp thu những định hướng hợp tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại cuộc tiếp xã giao sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị hai bên tập trung cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, thống nhất; trong đó lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên, xác định rõ đầu mối, phương thức phối hợp, lộ trình triển khai và kết quả cần đạt được.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov, các cộng sự và nhân dân Saint Petersburg đã dành tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Saint Petersburg với Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ cảm ơn những tình cảm mà chính quyền và nhân dân Saint Petersburg dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có việc xây dựng quảng trường và đặt tượng Người tại thành phố. Đây là địa điểm được người dân Saint Petersburg yêu mến, thường xuyên đến tưởng niệm, thể hiện sự trân trọng đối với vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thống đốc Saint Petersburg, đồng chí Vũ Đại Thắng tin tưởng những sáng kiến này sẽ là định hướng để các cơ quan, đơn vị của hai thành phố phối hợp triển khai trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố đề xuất một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Về đường sắt đô thị và giao thông, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là lĩnh vực Hà Nội rất mong muốn tăng cường hợp tác với Saint Petersburg, không chỉ với Hà Nội mà còn có thể mở rộng tới thành phố Hồ Chí Minh. Đường sắt đô thị của hai bên có nhiều điểm tương đồng về kỹ thuật, tạo điều kiện để thành phố và doanh nghiệp phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Quang cảnh hội đàm giữa hai thành phố. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội đang từng bước triển khai các dự án đường sắt đô thị theo lộ trình cụ thể. Hai bên có thể hợp tác trong tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, quy trình thiết kế, chế tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hà Nội mong muốn sớm nghiên cứu, xây dựng các dự án thí điểm một số đoạn tuyến tại Việt Nam với sự phối hợp của các kỹ sư Saint Petersburg.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai bên cần tăng cường trao đổi cả ở cấp độ định hướng và chuyên môn kỹ thuật, thống nhất các cơ chế hợp tác cụ thể; đồng thời phát huy kinh nghiệm ứng dụng, công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp Saint Petersburg và Việt Nam, trong đó có kinh nghiệm của các doanh nghiệp Nga trong xây dựng đường sắt đô thị.

Về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hà Nội mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các bệnh viện, cơ sở y tế của hai thành phố, đặc biệt trong những chuyên ngành Saint Petersburg có thế mạnh như ung thư, ung bướu. Bên cạnh hợp tác giữa các cơ sở y tế, thành phố cũng đề nghị Saint Petersburg hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, bác sĩ của Hà Nội.

Đối với giáo dục - đào tạo và giao lưu thế hệ trẻ, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhất trí với các đề xuất của Thống đốc Saint Petersburg; đồng thời đề xuất thiết lập quan hệ kết nghĩa, hợp tác trực tiếp giữa một trường học của Hà Nội với trường phổ thông của Saint Petersburg. Thành phố dự kiến lựa chọn một trường trung học phổ thông của Hà Nội để triển khai, qua đó tạo dấu mốc mới trong hợp tác giáo dục giữa hai địa phương.

Hà Nội cũng nhất trí cử các đoàn học sinh, sinh viên tham dự Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt năm 2027 và các chương trình do Saint Petersburg tổ chức. Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học sư phạm và cơ sở giáo dục; tăng cường đào tạo, giảng dạy tiếng Nga tại Hà Nội và tiếng Việt tại Saint Petersburg, đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trao quà tặng Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov. Ảnh: Viết Thành

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Saint Petersburg và Việt Nam cùng tổ chức các hoạt động văn hóa. Hà Nội mong muốn hai bên đẩy mạnh giao lưu, tổ chức luân phiên Ngày Văn hóa hoặc Tuần lễ Văn hóa, các triển lãm chuyên đề, chương trình giới thiệu nghệ thuật, bảo tàng và nhà hát của mỗi thành phố.

Đề cập Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga, đồng chí Vũ Đại Thắng đánh giá cao việc hai bên đã tổ chức diễn đàn lần thứ nhất tại Hà Nội và lần thứ hai tại Saint Petersburg. Hà Nội mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động này, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch UBND thành phố cũng cảm ơn, đánh giá cao quyết định của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam từ tháng 10-2026. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và tăng cường kết nối giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo hai thành phố chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Các đồng chí lãnh đạo hai thành phố chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Về chuyển đổi số, quản trị đô thị thông minh và hợp tác doanh nghiệp, Hà Nội nhất trí với các nội dung Thống đốc Saint Petersburg đề xuất. Hai bên có thể tổ chức các diễn đàn kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai thành phố hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng khi quan hệ Hà Nội - Saint Petersburg đã phát triển thành quan hệ giữa hai thành phố kết nghĩa, với hơn 10 triệu người dân Hà Nội và khoảng 6,5 triệu người dân Saint Petersburg trở thành những người anh em.

Đề cập đề xuất của Thống đốc Saint Petersburg về việc đặt tên một tuyến phố tại Hà Nội mang tên Leningrad, đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định đây là địa danh có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, gắn với những dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. UBND thành phố Hà Nội sẽ báo cáo lãnh đạo các cấp về đề xuất này.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá các nội dung trao đổi giữa hai bên diễn ra thẳng thắn, chân thành và thiết thực. Sau buổi làm việc, Hà Nội sẽ giao các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với phía Saint Petersburg cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Viết Thành

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị và hạ tầng giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để hai thành phố tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, nhất là trong phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Việc ký kết được thực hiện trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga; kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến 9-9-2026; đồng thời cụ thể hóa tinh thần Tuyên bố chung về việc tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, tại điểm 18 Tuyên bố chung do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký, hai bên khẳng định quan tâm phát triển hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có xây dựng tàu điện ngầm tại Việt Nam và hiện đại hóa đường sắt.

Biên bản ghi nhớ cũng xuất phát từ mong muốn, nhu cầu thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực hệ thống đường sắt đô thị giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Saint Petersburg; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, pháp luật của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Liên bang Nga là thành viên.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chúc mừng Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov nhận danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô. Ảnh: Viết Thành

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao tặng Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô vì những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên thời gian qua.

Thống đốc Saint Petersburg Aleksandr Dmitrievich Beglov đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn. Ảnh: Viết Thành

Các đại biểu hai thành phố đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn. Ảnh: Viết Thành

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov cùng các đại biểu hai thành phố đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn để tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.