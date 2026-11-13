Hà Nội và Phú Thọ: Chủ động các điều kiện, bảo đảm ổn định sau điều chỉnh địa giới

Chiều 13-11, phát biểu tiếp thu, giải trình về nội dung phiên thảo luận hội trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã tiếp thu những ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội; ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường chiều 13-11. Ảnh: quochoi.vn

Làm rõ thêm một số nội dung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, về phương hướng, giải pháp và tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới, đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là việc bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống nhân dân và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh. Đây cũng là nội dung Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong quá trình lập hồ sơ Đề án.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ:

Một là, quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất. Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Hai là, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo đó, 243 hộ dân, gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc phải cấp đổi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: quochoi.vn

Ba là, hai địa phương đang rà soát, lập danh mục các dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Các dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Bốn là, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực, theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Làm rõ thêm nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Thủ đô và quy hoạch tỉnh Phú Thọ. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết và tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, thông suốt, ổn định đời sống người dân. Ảnh: quochoi.vn

Đối với nội dung chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày nghị quyết có hiệu lực. Các hồ sơ, thủ tục hành chính chưa giải quyết xong được chuyển giao để tiếp tục xử lý, người dân không phải thực hiện lại.

Người dân được hưởng các chính sách của thành phố Hà Nội, trường hợp chính sách đang áp dụng có mức cao hơn thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời gian; hoặc khi có quyết định thay thế.

Đồng thời, Chính phủ đề xuất giữ quy định tại Điều 1 về diện tích tự nhiên bàn giao là 40,06km² và quy mô dân số là 1.057 người được điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội; giữ thời điểm có hiệu lực của nghị quyết từ ngày 1-1-2027 tại Điều 2.

Đối với các đề xuất về thời gian thực hiện, rà soát dự án, cơ chế giải quyết, ngân sách và bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, Chính phủ tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền; không quy định trong nghị quyết do các nội dung này đã được pháp luật chuyên ngành điều chỉnh và xác định trong lộ trình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, để từ ngày 1-1-2027, việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt, ổn định đời sống nhân dân, Vườn quốc gia Ba Vì được quản lý thống nhất, đồng bộ, góp phần vào lợi ích phát triển lâu dài của vùng Thủ đô và cả nước.