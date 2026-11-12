Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc mưa rét, miền trung mưa lớn

Không khí lạnh chi phối thời tiết nước ta đang suy yếu dần. Sang hôm nay (12/11), vùng mưa ở miền Bắc sẽ mở rộng từ phía Tây sang phía Đông, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nguyên nhân là do vùng hội tụ gió Tây Nam trên độ cao 5000 m vừa hoạt động mạnh lên, vừa dịch chuyển dần từ phía Tây sang phía Đông, khiến mây dông phát triển và mở rộng sang theo.

Thời tiết Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc mưa rét. Ảnh minh họa

Mưa dông có thể bất chợt ở miền Bắc trong hôm nay. Mưa xuống khiến nền nhiệt giảm nhẹ khoảng 1-2 độ C so với cùng thời điểm chiều 11/11. Mức nhiệt cao nhất tại nhiều phường đều không quá 22 độ C. Một số phường ở Sơn La, Lai Châu 15-17 độ C. Trời mưa rét.

Với khu vực Thanh Hóa tới Quảng Trị hôm nay trời cũng nhiều mây và có lúc có mưa dông. Nhiệt độ cao nhất các phường sẽ phổ biến từ 22-24 độ C.

Hôm nay ở khu vực Huế tới phía Đông của Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Mưa trên nền đất đá đã ngậm no nước, nguy cơ gây ra sạt lở đất và lũ quét trên sườn đồi núi dốc đứng.

Còn ở khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông sẽ lại xuất hiện trong chiều và tối nay. Có nơi mưa to trên 70 mm, nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp và dễ đi kèm gió giật, sấm sét.

Trước khi chuyển mưa, khu vực này vẫn có nắng mạnh vào trưa nay. Cảm giác khá nóng khi nhiệt độ nhiều phường ở Nam Bộ tăng lên cao nhất là 32-34 độ C.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng tới Cà Mau - An Giang ra ngoài khơi đặc khu Trường Sa có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật cấp 7-8. Đặc khu Hoàng Sa ít mưa nhưng vẫn còn gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.