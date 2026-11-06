Hà Nội và nhiều nơi sắp chuyển rét

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ đêm 8/11, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.

Từ sáng sớm 9/11 đến 10/11, miền Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm 8/11 đến sáng 9/11 có mưa dông. Từ ngày 9/11 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 22-23 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị mưa to 100-200mm, có nơi trên 300mm; TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 9/11 đến đêm 11/11 mưa rất to, lượng mưa 250-450mm, có nơi trên 700mm; Nam Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày 9-12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông thành phố Huế lên mức báo động (BĐ)2 và trên BĐ2; các sông ở Nam Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động ở trên dưới BĐ1.

Về thời tiết trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.