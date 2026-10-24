Hà Nội và Lâm Đồng thống nhất 8 lĩnh vực hợp tác trong giai đoạn mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, xã, phường của hai địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm lãnh đạo thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động của Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham dự kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu mở đầu hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

"Lâm Hà" - dấu ấn đẹp của tình đoàn kết, gắn bó Hà Nội - Lâm Đồng

Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, từ những ngày đầu gian khó năm 1976 khi hàng vạn cán bộ, thanh niên xung phong và người dân Thủ đô vào khai hoang lập nghiệp, vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng nay đã vươn mình trở thành những vùng quê trù phú, năng động.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn trân trọng, khắc ghi sự quan tâm, hỗ trợ nghĩa tình, bền bỉ của thành phố Hà Nội và các quận, huyện của Thủ đô qua các thời kỳ với hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho các công trình trường học, trạm y tế, giao thông, văn hóa và an sinh xã hội tại các xã thuộc huyện Lâm Hà và Đạ Tẻh trước đây.

Thông tin khái quát một số nét lớn về tình hình của tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, buổi làm việc là dịp rất quan trọng để hai địa phương cùng đánh giá lại kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời định hình khuôn khổ hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới 2026-2030, tương xứng với tiềm năng của Thủ đô Hà Nội và không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng.

Về phía thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Hà Nội và Lâm Đồng là hai địa phương có những điều kiện, tiềm năng và lợi thế phát triển riêng, nhưng từ lâu đã có mối quan hệ gắn bó đặc biệt. Mối quan hệ ấy được hình thành và vun đắp từ 50 năm trước, khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng các vùng kinh tế mới, nhiều cán bộ và nhân dân Hà Nội đã đến Lâm Đồng, cùng đồng bào các dân tộc địa phương vượt qua khó khăn, khai hoang, lập nghiệp, xây dựng quê hương.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

“Trải qua nửa thế kỷ, Lâm Hà đã trở thành một dấu ấn đẹp của tình đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương. Truyền thống nghĩa tình ấy tiếp tục được gìn giữ, phát huy và trở thành nền tảng để Hà Nội và Lâm Đồng tăng cường hợp tác, cùng phát triển trong giai đoạn mới. Từ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, những năm qua, Hà Nội và Lâm Đồng đã duy trì nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả thiết thực”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang mở ra những không gian và động lực phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, sự phát triển của mỗi địa phương không thể chỉ dựa vào nguồn lực và lợi thế riêng có, mà ngày càng đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ, hợp tác thực chất và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi địa phương phát triển sẽ tạo thêm động lực cho vùng và cả nước; ngược lại, sự hợp tác hiệu quả giữa các địa phương sẽ mở ra những không gian phát triển mới, tạo nên sức mạnh lớn hơn từ những tiềm năng, thế mạnh riêng.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Hà Nội và Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện điều đó. Hà Nội là trung tâm lớn về kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, có thị trường tiêu thụ rộng lớn và hệ thống dịch vụ phát triển. Lâm Đồng có tiềm năng nổi bật về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế xanh cùng nhiều sản phẩm đặc trưng có giá trị. Nếu được kết nối và phát huy hiệu quả, những lợi thế ấy không chỉ bổ sung cho nhau mà còn tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, người dân và sự phát triển của cả hai địa phương.

“Chúng tôi mong muốn sự hợp tác giữa Hà Nội và Lâm Đồng trong giai đoạn tới không chỉ dừng lại ở những hoạt động trao đổi, hỗ trợ, mà thực sự trở thành động lực để hai địa phương cùng phát triển, cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ mỗi địa phương đã đề ra; đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Thông qua những chương trình hợp tác thiết thực, mong muốn mỗi địa phương sẽ có thêm điều kiện, nguồn lực và động lực để phát triển; doanh nghiệp có thêm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh; người dân có thêm việc làm, nâng cao thu nhập và được thụ hưởng ngày càng tốt hơn những thành quả phát triển. Đây cũng chính là điểm gặp gỡ trong mục tiêu, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền hai địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đưa ra 5 định hướng nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Từ tinh thần đó, với phương châm “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thành phố Hà Nội mong muốn cùng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác.

Thứ nhất, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và thị trường, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm OCOP đặc biệt của hai địa phương.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất.

Thứ tư, mở rộng hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch, phát huy những giá trị đặc sắc riêng có của mỗi địa phương.

Thứ năm, tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống giữa Hà Nội với các địa phương thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế

Theo báo cáo kết quả hợp tác, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua, hai địa phương thường xuyên phối hợp trong lĩnh vực công thương, tổ chức hội nghị kết nối giao thương, hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP của Lâm Đồng tiếp cận thị trường Hà Nội. Trong lĩnh vực văn hóa - thể thao, Hà Nội đã tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phối hợp tổ chức "Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - 2025" và cử các đoàn vận động viên tham gia thi đấu, tập huấn tại Lâm Đồng.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững với tỉnh Lâm Đồng dựa trên tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên với các lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, thành phố chia sẻ kinh nghiệm xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại, du lịch.

Hà Nội tiếp tục hỗ trợ kết nối cung - cầu hàng hóa, đưa nông sản và sản phẩm OCOP của Lâm Đồng vào các hệ thống phân phối, siêu thị lớn tại Hà Nội và duy trì chuỗi liên kết nguyên liệu tơ tằm.

Hai địa phương đã trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản, phát triển du lịch sinh thái - nông nghiệp, kết nối “Thành phố sáng tạo” Hà Nội và các phường Đà Lạt, đồng thời phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao.

Đồng thời, hai địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất Lê Minh Đức trao đổi kinh nghiệm địa phương tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Tại hội nghị, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của hai địa phương đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chia sẻ kinh nghiệm và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Hai địa phương cũng rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cam kết, chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua.

Tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hà Nội cũng trao đổi, thống nhất định hướng hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn tiếp theo, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và nhu cầu hợp tác như: xúc tiến đầu tư, thương mại; nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, hai địa phương cũng trao đổi về việc tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ truyền thống giữa Hà Nội với các địa phương thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, các địa phương được hình thành từ địa bàn huyện Lâm Hà trước đây và nơi có đông người Hà Nội sinh sống, lập nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu thực tế của hai địa phương, Hà Nội mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác theo hướng thiết thực, phát huy vai trò của doanh nghiệp và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Ánh Dương trao đổi về giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa hai địa phương. Ảnh: Văn Tuyến

Để các nội dung hợp tác sớm được triển khai, đề nghị các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của hai địa phương chủ động trao đổi trực tiếp, lựa chọn những nhiệm vụ khả thi, xác định rõ đầu mối, tiến độ và kết quả cụ thể để báo cáo lãnh đạo hai địa phương xem xét, chỉ đạo. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tinh thần chung là hợp tác phải tạo ra sản phẩm và hiệu quả thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả Hà Nội và Lâm Đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Huy mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác, kết nối giữa hai địa phương. Ảnh: Văn Tuyến

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; Sở Công Thương, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội nêu những đề xuất, mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác, kết nối giữa hai địa phương, đặc biệt là việc giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng ký biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy hợp tác năm 2026 giữa hai địa phương. Ảnh: Văn Tuyến

Hợp tác thực chất, hiệu quả

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã ký biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy hợp tác năm 2026 giữa hai địa phương.

Trong đó, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng thống nhất các định hướng tăng cường hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo, tập trung vào 8 lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; công thương; văn hóa và du lịch; y tế; giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nông nghiệp và bảo vệ môi trường; duy trì và phát huy giá trị truyền thống Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thống nhất cao với các định hướng hợp tác trọng tâm giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kết luận hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Để biên bản ghi nhớ hợp tác đi ngay vào thực chất, phát huy hiệu quả cụ thể, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hai địa phương thiết lập ngay cơ chế đầu mối điều phối hiệu quả; thống nhất giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính Hà Nội để rà soát, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa 8 lĩnh vực trong biên bản ghi nhớ theo từng năm. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội theo dõi, đôn đốc và tham mưu tổ chức sơ kết định kỳ hằng năm.

Hà Nội và Lâm Đồng tập trung ngay vào các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao về thương mại và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, hai địa phương phối hợp tổ chức các tuần lễ nông sản, đưa sản phẩm OCOP, nông sản thế mạnh và thủy hải sản của Lâm Đồng vào các chuỗi cung ứng, siêu thị lớn tại Thủ đô. Đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa Hà Nội (Thành phố sáng tạo về thiết kế) và Đà Lạt (Thành phố sáng tạo về âm nhạc) thuộc mạng lưới UNESCO.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng thời tập trung tháo gỡ nhanh các vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch cho các doanh nghiệp của Hà Nội đang và sẽ đầu tư tại tỉnh.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Về hỗ trợ chuyên môn y tế, giáo dục và chuyển đổi số, các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng sẽ chủ động làm việc trực tiếp với các sở tương ứng của Hà Nội để triển khai chương trình chuyển giao kỹ thuật y tế chuyên sâu, hội chẩn từ xa, chia sẻ học liệu số, mô hình trường học thông minh STEM/STEAM; đồng thời, phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà đảm bảo đúng quy định pháp luật và khả năng cân đối nguồn lực.

Đặc biệt, để duy trì và nâng tầm mối quan hệ truyền thống, đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị Thường trực Đảng ủy các xã vùng Lâm Hà và vùng Đạ Tẻh chủ động rà soát, kết nối lại đầu mối kết nghĩa với các phường, xã của Hà Nội phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới sau sắp xếp; phối hợp số hóa tư liệu và phát huy hiệu quả không gian truyền thống 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Tối cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Hà Nội và Lâm Đồng cùng UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Từ hào khí Thăng Long đến sức sống mới trên cao nguyên - Hành trình tri ân, kế thừa và khát vọng vươn mình”.