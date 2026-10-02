Xã hộiMôi trường - Khí hậu

Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó không khí lạnh

Chiều 2-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có Công văn số 55/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) đề nghị chủ động ứng phó ảnh hưởng của không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Báo Hà Nội Mới
91 liên quanGốc
Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội và nhiều địa phương Bắc Bộ. Ảnh minh hoạ.

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội và nhiều địa phương Bắc Bộ. Ảnh minh hoạ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 4-10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội ) tập trung triển khai các biện pháp ứng phó.

Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Cùng với sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có), các địa phương tăng cường thông tin, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó thiên tai cực đoan nhằm chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Trọng Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-va-khu-vuc-bac-bo-chu-dong-ung-pho-khong-khi-lanh-1759234.html