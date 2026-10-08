Hà Nội và Hưng Yên thúc đẩy liên kết vùng, đồng bộ hạ tầng

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, trong bối cảnh hai địa phương có quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, cần định hình không gian phát triển chung theo hướng bổ trợ, liên kết chặt chẽ. Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, kết nối giao thông là yêu cầu hết sức cần thiết để mở rộng không gian phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Công

Thời gian qua, Hà Nội và Hưng Yên đã phối hợp triển khai nhiều tuyến đường vành đai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên vùng. Trên cơ sở đó, Hưng Yên đề nghị Hà Nội tiếp tục quan tâm các dự án kết nối chiến lược.

Cụ thể, Hưng Yên đề nghị Hà Nội quan tâm đầu tư hạ tầng kết nối tuyến cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ tới cầu CT14; đầu tư hạ tầng kết nối đại lộ sông Hồng, đoạn qua Bát Tràng; nghiên cứu kéo dài tuyến đường sắt 8B đến ga liên vận quốc tế Hưng Yên, hướng tới kết nối với sân bay Gia Bình.

Hưng Yên cũng đề nghị Hà Nội thống nhất định hướng phát triển đô thị hai bên bờ sông Hồng. Tỉnh đồng thời đề nghị Hà Nội hướng dẫn việc áp dụng Luật Thủ đô để Hưng Yên có cơ sở vận dụng trong các dự án kết nối liên vùng Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Công

Trong lĩnh vực kinh tế, Hưng Yên đề xuất hai địa phương tăng cường hợp tác phát triển du lịch; xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp và suất ăn công nghiệp phục vụ thị trường Hà Nội. Tỉnh cũng đề nghị Hà Nội quan tâm, hỗ trợ đầu tư trường trung học theo mô hình xã hội hóa trên địa bàn Hưng Yên.

Trao đổi tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, những nội dung liên kết vùng phù hợp quy hoạch của hai địa phương hoàn toàn có thể triển khai ngay. Hà Nội xác định phối hợp giữa hai địa phương cần hướng tới các chương trình cụ thể, tạo hiệu quả thực chất.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Công

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Hà Nội đang triển khai các dự án, như: Camera AI, taxi bay, taxi không người lái và dữ liệu về đất đai. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, việc hình thành kho dữ liệu chung sẽ góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý. Hà Nội sẵn sàng phối hợp, chia sẻ và bàn giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý với Hưng Yên.

Đối với phát triển khu công nghiệp và khu công nghệ cao, Hà Nội xác định đây là mục tiêu quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hai địa phương cần tăng cường liên kết, từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn, gắn kết các khâu sản xuất thành chuỗi giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Về hạ tầng giao thông, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, lưu ý những đề xuất của Hưng Yên để phối hợp đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Việc thống nhất danh mục và tiến độ đầu tư sẽ giúp các dự án kết nối liên vùng được triển khai đồng bộ.

Qua cuộc họp, Hà Nội và Hưng Yên thống nhất hướng tới tăng cường phối hợp trong quy hoạch và đầu tư, khai thác tốt hơn lợi thế liền kề, từng bước hình thành không gian phát triển liên kết. Tạo cơ sở để tăng cường liên kết vùng. Đây là cơ sở thúc đẩy kết nối giao thông, mở rộng thị trường, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, phục vụ người dân và doanh nghiệp.