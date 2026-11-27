Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Quỳnh

Theo kế hoạch, hai bên sẽ phối hợp trên nhiều lĩnh vực, từ tư vấn chiến lược, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ đến chuyển đổi số, giáo dục STEM/STEAM; đồng thời quan tâm hỗ trợ các cơ sở giáo dục ở vùng khó khăn.

Việc hợp tác được triển khai trên tinh thần bình đẳng, tự nguyện, đúng quy định pháp luật, trong đó ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết, tạo chuyển biến rõ nét. Các nội dung phối hợp được cụ thể hóa thành 7 nhóm.

Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội và Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Phương Quỳnh

Theo đó, hai địa phương sẽ cùng tư vấn chiến lược phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới trường lớp, dự báo nhu cầu nhân lực; chia sẻ kinh nghiệm đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, nhất là trong bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học.

Đối với giáo dục mầm non, hai Sở phối hợp tổ chức tập huấn về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; chia sẻ học liệu số, mô hình trường mầm non hạnh phúc, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham quan, học tập thực tế. Ở cấp phổ thông, các hoạt động hợp tác tập trung vào sinh hoạt chuyên môn liên tỉnh, trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra tham khảo, kho học liệu số dùng chung và tổ chức các tiết dạy trực tuyến kết nối giữa hai địa phương.

Một nội dung được chú trọng là hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Theo đó, ngành Giáo dục Hà Nội sẽ hỗ trợ Cao Bằng xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; kết nối chuyên gia, giáo viên giỏi của Thủ đô tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia. Hai Sở cũng phối hợp rà soát nhu cầu, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về quản trị nhà trường, quản lý tài chính, chuyển đổi số, giáo dục STEM/STEAM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hai địa phương sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, quản trị số, sổ điểm, học bạ điện tử, tuyển sinh trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc xây dựng, liên thông kho học liệu số, bài giảng điện tử, thư viện số cũng được quan tâm, cùng với tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho giáo viên.

Hai địa phương ký kết kế hoạch hợp tác với 7 nhóm nội dung. Ảnh: Phương Quỳnh

Với giáo dục STEM/STEAM, hai Sở phối hợp tập huấn phương pháp thiết kế bài học, chủ đề STEM; chia sẻ kế hoạch bài dạy, tài liệu hướng dẫn, mô hình câu lạc bộ và phòng học STEM. Các hoạt động như Ngày hội STEM, cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Robotics, lập trình cấp tỉnh sẽ được phối hợp tổ chức.

Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, hai địa phương còn trao đổi kinh nghiệm về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; xây dựng trường học hạnh phúc, phòng, chống bạo lực học đường và tư vấn tâm lý cho học sinh. Kế hoạch cũng khuyến khích các trường ở hai địa phương kết nghĩa, tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, trải nghiệm di tích lịch sử, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh.

Một nội dung thiết thực khác là hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện học tập tại các vùng khó khăn của Cao Bằng. Hai bên sẽ kết nối doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia trao học bổng, máy tính, sách vở và trang thiết bị dạy học cho học sinh yếu thế.

Đoàn Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng tham quan Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Phương Quỳnh

Dịp này, đại diện các phòng chuyên môn của hai Sở đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tham quan Trường Trung học phổ thông Việt Đức (phường Cửa Nam).