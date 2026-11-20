Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội Bùi Thị Huyền Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến

Cùng dự có lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể sản xuất, kinh doanh và hội viên nông dân tiêu biểu.

Thông tin về chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Đây là dịp để Hội Nông dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành bạn cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những nhu cầu và cơ hội hợp tác trong xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, ứng dụng chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ nông sản; đồng thời nhìn lại kết quả một năm triển khai các hoạt động phối hợp, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và tiếp tục mở rộng, cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa Hội Nông dân các địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến

Theo bà Phạm Hải Hoa, trên tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2025-2030 được triển khai nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác; trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trong năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Nông dân các địa phương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phối hợp thiết thực.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân thành phố Cần Thơ và Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hải Yến

Công tác thông tin, tuyên truyền, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, khảo sát các mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể được quan tâm thực hiện. Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được triển khai, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa các địa phương.

Đặc biệt, từ các hoạt động phối hợp, nhiều cơ hội kết nối các vùng sản xuất, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, các mô hình hợp tác xã và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã được mở ra; đồng thời tạo điều kiện để các địa phương trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động Hội, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá cao vai trò, ý nghĩa và kết quả của Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh, thành. Đồng thời, khẳng định đây là bước tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ở cấp tỉnh, thành phố, góp phần thúc đẩy liên kết trực tiếp ở cấp cơ sở - nơi gần dân, sát với hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thực tế của hội viên nông dân.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân một số xã của thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các xã thuộc một số tỉnh, thành phố. Ảnh: Hải Yến

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của Hội Nông dân cơ sở ngày càng cần được phát huy mạnh mẽ. Việc thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa Hội Nông dân các xã của Hà Nội với Hội Nông dân các xã thuộc các địa phương khác sẽ tạo thêm điều kiện để các đơn vị cùng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các mô hình sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.

“Tôi tin tưởng, trong thời gian tới Hội Nông dân Hà Nội và Hội Nông dân các tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kết nối nguồn lực, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản; đồng thời quan tâm các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn”, bà Bùi Huyền Mai bày tỏ.

Tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân thành phố Cần Thơ và Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân một số xã của thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các xã thuộc một số tỉnh, thành phố.

Diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản năm 2026. Ảnh: Hải Yến

Chiều cùng ngày đã diễn ra Diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản năm 2026, với thông điệp: “Liên kết vùng - Kết nối số - Nâng tầm giá trị nông sản”

Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội Nông dân các địa phương, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, ứng dụng chuyển đổi số và phát triển thị trường; những câu chuyện thực tiễn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh; những khó khăn, nhu cầu và đề xuất hợp tác từ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân đã được chia sẻ tại Diễn đàn.

Đây cũng là dịp để các sở, ngành, đơn vị chuyên môn trao đổi, chia sẻ thông tin, các chương trình hỗ trợ và giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.