Hà Nội và các đối tác Nhật Bản thúc đẩy hợp tác đầu tư chiến lược
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố đến thăm, làm việc với Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt và lãnh đạo hai Tập đoàn Sumitomo, Sojitz tại trụ sở Keidanren.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-va-cac-doi-tac-nhat-ban-thuc-day-hop-tac-dau-tu-chien-luoc-246261110184751818.htm