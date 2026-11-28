Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác, hướng tới tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường và khai thác các cơ hội hợp tác.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đại biểu của Thành phố Hà Nội, tỉnh Cà Mau, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành và đơn vị của 2 địa phương; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau cùng dự buổi gặp gỡ, kết nối.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội - Hanoisme đại diện cho các hiệp hội và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp ký MOU, phát huy vai trò cầu nối, chủ động tập hợp nhu cầu hợp tác, giới thiệu đối tác phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, các ý kiến của doanh nghiệp Hà Nội và Cà Mau nêu rõ những thế mạnh của hai địa phương nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường cùng phát triển.

Trong đó, các chương trình hợp tác cụ thể được đề xuất, bao gồm: tiêu thụ nông sản và thủy sản; chế biến và logistics; du lịch và dịch vụ; đào tạo nhân lực. Thông qua các chương trình hỗ trợ toàn diện và hợp tác cụ thể trong từng lĩnh vực sẽ tạo cơ hội phát triển bền vững, việc làm và nâng cao đời sống cho người dân tại hai địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi.

Tại buổi gặp gỡ, phát biểu về định hướng hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết: Sau hợp nhất, Cà Mau không chỉ mở rộng về quy mô mà còn có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường.

Những công trình hạ tầng chiến lược đang được đầu tư, cùng định hướng phát triển các trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia những chuỗi giá trị mới.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tham quan các sản phẩm OCOP. Ảnh: Báo Cà Mau

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, sự bổ trợ giữa hai địa phương là cơ sở để thúc đẩy hợp tác trên ba nhóm nội dung:

Về thương mạ i, tỉnh Cà Mau mong các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội kết nối trực tiếp với nhà sản xuất Cà Mau. Hai bên cần cùng xác định nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và kế hoạch cung ứng; hướng tới những hợp đồng ổn định, thay vì chỉ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trong các dịp hội chợ. Qua đó, đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Về đầu tư , Cà Mau mời gọi các doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ giống, vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu, bảo quản sản phẩm; đồng thời nghiên cứu cơ hội trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics gắn với các trục giao thông chiến lược. Tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư, tạo liên kết với doanh nghiệp và người dân địa phương, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Về du lịch , dịch vụ và đổi mới sáng tạo, tỉnh Cà Mau mong muốn doanh nghiệp hai địa phương phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối sinh thái rừng, biển, đảo với văn hóa, tâm linh; nghiên cứu đầu tư dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng phù hợp. Cà Mau cũng mong được hợp tác với các đối tác Hà Nội trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Tiến sĩ Mạc Quốc Anh -Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME).

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME) bày tỏ: Trên nền tảng hợp tác giữa hai địa phương, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội để doanh nghiệp Hà Nội và Cà Mau cùng phát triển.

Cà Mau có thế mạnh về thủy sản, kinh tế biển, du lịch sinh thái; Hà Nội có thị trường tiêu thụ lớn, mạng lưới phân phối, doanh nghiệp công nghệ, các trường đại học và cơ sở đào tạo. Những lợi thế bổ sung cho nhau này cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị xác định đầu mối phối hợp; lập danh mục doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu hợp tác; tổ chức kết nối theo từng ngành hàng.

HANOISME sẵn sàng làm cầu nối, giới thiệu đối tác và tổng hợp vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền. Hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những đơn hàng, dự án khả thi và việc làm cho người lao động.