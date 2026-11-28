Gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với doanh nghiệp Thành phố Hà Nội - Ảnh: HNM.

Chiều 27/11/2026, tại Hà Nội, thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau đồng tổ chức buổi “Gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với doanh nghiệp Thành phố Hà Nội” nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Sự kiện là bước đi tiếp nối thành công của Hội nghị hợp tác giữa hai địa phương diễn ra vào tháng 7/2026. Trọng tâm của buổi gặp mặt hướng tới việc kiến tạo giá trị gia tăng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác mới cho doanh nghiệp hai vùng cực Bắc - Nam.

Thời gian qua, mối quan hệ kinh tế song phương đã ghi nhận nhiều điểm sáng khi loạt doanh nghiệp Hà Nội đẩy mạnh đầu tư vào du lịch, lưu trú và năng lượng sạch tại Cà Mau. Ở chiều ngược lại, nhiều đặc sản tiêu biểu của vùng đất mũi cũng đã tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô thông qua các kỳ hội chợ, triển lãm.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, cho biết sau hợp nhất, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng đáng kể với nhiều lợi thế vượt trội về hạ tầng và tài nguyên. Thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động xúc tiến ngắn hạn theo mùa vụ hội chợ, Cà Mau mong muốn kết nối trực tiếp các nhà sản xuất địa phương với hệ thống phân phối, siêu thị, nhà hàng và khách sạn tại Hà Nội.

Thông qua việc nắm bắt sát sao nhu cầu thị trường, doanh nghiệp địa phương sẽ chủ động điều chỉnh chất lượng, đưa đặc sản Cà Mau hiện diện thường xuyên hơn tại Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Bên cạnh lĩnh vực thương mại, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào các ngành mũi nhọn như thủy sản, năng lượng, hạ tầng logistics, du lịch, dịch vụ cũng như hợp tác chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực. Tỉnh cam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, minh bạch hóa thông tin quy hoạch, danh mục dự án và luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc cho doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện doanh nghiệp hai địa phương đã thẳng thắn trao đổi về thế mạnh của mỗi bên, đồng thời đề xuất nhiều chương trình liên kết cụ thể từ tiêu thụ nông thủy sản, chế biến, logistics đến du lịch và đào tạo nhân lực. Để các ý tưởng này sớm phát huy hiệu quả, các ý kiến thống nhất cần sớm định danh những đơn vị đầu mối chủ chốt, lập danh mục sản phẩm, nhu cầu cụ thể và tổ chức kết nối sâu theo từng ngành hàng.

Phát biểu định hướng tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác kinh tế giữa hai địa phương đi vào chiều sâu nhằm nâng cao năng suất và sức cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Lãnh đạo TP.Hà Nội và tỉnh Cà Mau chứng kiến ký kết hợp tác giữa Hiệp hội DNNVV TP.Hà Nội và Hội XTTM và PTNNL tỉnh Cà Mau - Ảnh: HNM.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội gợi mở 4 lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên phối hợp. Trước hết, hai bên cần đẩy mạnh liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến phân phối, trong đó Hà Nội sẵn sàng đón nhận các sản phẩm chất lượng, rõ nguồn gốc từ Cà Mau, đồng thời khuyến khích đầu tư công nghiệp, năng lượng theo hướng công nghệ cao và phát triển xanh.

Tiếp đó, với mạng lưới hơn 5.000 doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác tại Thủ đô, hai địa phương cần duy trì nhịp độ kết nối liên tục bằng những hành động thực chất. Song song với việc thúc đẩy khoa học công nghệ và thương mại điện tử, Hà Nội và Cà Mau cũng cần khai thác tối đa nền tảng văn hóa đặc sắc để kiến tạo những sản phẩm du lịch liên vùng độc đáo, hấp dẫn du khách.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ông Nguyễn Xuân Lưu đề nghị hệ thống các sở, ngành chuyên môn chủ động cụ thể hóa thỏa thuận thành kế hoạch hành động chi tiết, phân công rõ đầu mối, tiến độ và thường xuyên đánh giá, tháo gỡ khó khăn.

Về phía các hiệp hội và tổ chức xúc tiến, cần phát huy tối đa vai trò cầu nối thông tin thị trường, đào tạo và giới thiệu đối tác phù hợp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo Thành phố Hà Nội kỳ vọng các đơn vị sẽ chủ động lựa chọn cơ hội đầu tư khả thi, đặt chữ tín, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu để xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt, lâu dài.

Tại buổi gặp gỡ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau, nhằm phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác giữa hai địa phương. Sở Công Thương Thành phố Hà Nội ký hợp tác với Sở Công Thương tỉnh Cà Mau nhằm tăng cường phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, phát triển hệ thống phân phối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ký kết với 3 doanh nghiệp là Công ty Lữ hành Hanoitourist (Tổng công ty Du lịch Hà Nội), Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty cổ phần Flamingo Redtour hướng tới đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch.