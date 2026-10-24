Hà Nội và Brussels thúc đẩy hợp tác kinh tế, quản trị đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Bỉ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi làm việc với Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels Bertin Mampaka Mankamba, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư và trao đổi kinh nghiệm quản trị đô thị.

Cùng dự buổi làm việc có Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels Bertin Mampaka Mankamba. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cảm ơn Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels và các cộng sự đã dành thời gian đón tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đồng thời khẳng định Hà Nội luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các thủ đô và thành phố lớn trên thế giới, trong đó có Brussels.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Bỉ tiếp tục được củng cố và phát triển, Hà Nội mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, thường xuyên với Brussels, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển của Thủ đô, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết Hà Nội đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, bền vững.

"Thành phố mong muốn tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm quản trị và giải quyết những thách thức chung của các đô thị lớn", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels Bertin Mampaka Mankamba bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đánh giá cao sự năng động cũng như tiềm năng phát triển của Thủ đô Hà Nội. Ông khẳng định Brussels quan tâm thúc đẩy hợp tác với Hà Nội, nhất là trong các lĩnh vực quản trị đô thị, kinh tế, đổi mới sáng tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chụp ảnh cùng Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels và các cộng sự. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Nhân dịp này, phía Brussels đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công năng các khu công nghiệp cũ, thu hút đầu tư và giải quyết hài hòa các vấn đề kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa. Hai bên nhận định còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong việc kết nối các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp và trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các cơ quan dân cử, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trân trọng mời Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels cùng các nghị sĩ sang thăm và làm việc với HĐND thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn thông qua trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm, hai bên có thể tăng cường hợp tác trong xây dựng, thực thi chính sách, phát huy vai trò của cơ quan dân cử trong quản trị đô thị, phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự đô thị.

Về hợp tác kinh tế và đầu tư, Bí thư Thành ủy khẳng định Hà Nội luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định để các doanh nghiệp Bỉ và Brussels có năng lực tài chính, kinh nghiệm, công nghệ tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thủ đô. Đồng chí đề nghị chính quyền và Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên, trong đó có các doanh nghiệp Bỉ đang nghiên cứu triển khai những dự án đầu tư quy mô lớn tại Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và ngài Bertin Mampaka Mankamba, Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Nhận định Hà Nội là thị trường có nhiều tiềm năng, đại diện phía Brussels đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa hai Thủ đô, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Brussels mở rộng hoạt động tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu thông qua Brussels.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về ý nghĩa của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) đối với hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và EU. Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Hiệp định trong việc thúc đẩy quan hệ đầu tư song phương và giữa Việt Nam với EU.

Việc Hạ viện Liên bang Bỉ phê chuẩn EVIPA là bước tiến trong quá trình hoàn tất các thủ tục liên quan đến Hiệp định, mở thêm triển vọng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và EU, trong đó có Hà Nội và Brussels.

Trên cơ sở các nội dung đã thảo luận, hai bên nhất trí duy trì liên hệ thường xuyên, tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, hướng tới quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất, hiệu quả giữa Hà Nội và Brussels.

Đêm 22-10-2026, Hạ viện Liên bang Bỉ đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), ngay trước cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover ngày 23-10 tại Brussels. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao quyết định của Hạ viện Liên bang Bỉ, đồng thời nhấn mạnh EVIPA sẽ góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý thuận lợi, ổn định và minh bạch hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Việc Bỉ phê chuẩn EVIPA được kỳ vọng tạo thêm động lực để Hà Nội và Brussels tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án đầu tư có chất lượng và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai Thủ đô.