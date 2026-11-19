Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tiếp Đại sứ Shovgi Mehdizada. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cảm ơn Đại sứ Azerbaijan đã quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hà Nội; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan nói chung, giữa Hà Nội và Baku nói riêng.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Azerbaijan, thành phố mong muốn tăng cường trao đổi trực tiếp với chính quyền Baku, thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục để tiến tới ký kết văn kiện hợp tác giữa hai Thủ đô trong năm 2027. Thành phố sẽ báo cáo các cơ quan Trung ương và Bộ Ngoại giao để phối hợp triển khai nội dung này.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tiếp Đại sứ Shovgi Mehdizada. Ảnh: Viết Thành

Về giao lưu văn hóa, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao việc Azerbaijan đã ba năm liên tiếp tổ chức Ngày Việt Nam tại Baku. Hà Nội sẵn sàng phối hợp, đồng hành cùng Đại sứ quán Azerbaijan tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Baku. Đồng thời, thành phố mong muốn mời các đoàn nghệ thuật, đại diện của Baku tham gia các sự kiện giao lưu, lễ hội quốc tế tổ chức tại Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch; khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội hợp tác sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ Hà Nội kết nối với Baku và các địa phương của Azerbaijan, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đại sứ Shovgi Mehdizada cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm, đón tiếp và luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Đại sứ quán Azerbaijan. Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Azerbaijan sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển sâu sắc hơn; đồng thời mong muốn tăng cường kết nối, trao đổi trực tiếp giữa Hà Nội và Baku, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tặng quà Đại sứ Shovgi Mehdizada. Ảnh: Viết Thành

Đại sứ Shovgi Mehdizada tặng quà Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng. Ảnh: Viết Thành

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, đại sứ cho biết Hà Nội và Baku đã có những trao đổi, đề xuất thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong cuộc tiếp Đại sứ Azerbaijan năm 2023, hai bên đã đề cập việc tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy mở đường bay thẳng, kết nối các trường đại học và tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Tiếp đó, tại cuộc gặp ngày 3-7-2026, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội và Đại sứ Azerbaijan tiếp tục trao đổi về khả năng hai Thủ đô ký kết văn kiện hợp tác chính thức, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch và phát triển đô thị. Hà Nội cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quản trị đô thị, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân; khuyến khích doanh nghiệp Azerbaijan tìm kiếm cơ hội đầu tư vào logistics, công nghệ, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và hạ tầng đô thị.

Việt Nam và Azerbaijan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23-9-1992, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp từ những năm 1950. Đặc biệt, tháng 5-2025, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Về hợp tác văn hóa, quan hệ giữa hai bên có những bước phát triển tích cực. Hà Nội đã cử đoàn nghệ thuật tham dự chuỗi sự kiện Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Baku, giới thiệu nghệ thuật đàn bầu, thời trang áo dài và ẩm thực Việt Nam, thu hút hàng nghìn lượt khách tham dự. Đại sứ quán Azerbaijan cũng tích cực tham gia các sự kiện quảng bá văn hóa do Hà Nội tổ chức, trong đó có Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2025 và 2026, đồng thời phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề xuất hai địa phương nghiên cứu, xem xét ký kết văn kiện hợp tác vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Azerbaijan. Đây sẽ là khuôn khổ quan trọng để các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường học và doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, giao lưu, hợp tác trong thời gian tới.

Trường hợp lãnh đạo thành phố Baku tham gia đoàn cấp cao Azerbaijan thăm Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội sẵn sàng đón tiếp và tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Baku tại trụ sở UBND thành phố để trao đổi, thống nhất thời gian và hình thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Thủ đô trong năm 2027.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị Đại sứ quán Azerbaijan tiếp tục hỗ trợ kết nối, thúc đẩy trao đổi đoàn ở cả cấp lãnh đạo và cấp chuyên môn giữa Hà Nội với Baku và các địa phương của Azerbaijan; qua đó tăng cường giao lưu, hiểu biết, tin cậy và cụ thể hóa định hướng hợp tác giữa các địa phương trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan.