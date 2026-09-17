Hà Nội và 8 tỉnh miền Bắc còn mưa lớn dồn dập trước khi ngớt

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Mưa lớn tại Bắc Bộ dồn dập trong đêm 17/9

Chiều tối nay (17/9), dự báo viên Phạm Phương Chi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật nhận định mới nhất về diễn biến mưa trên cả nước trong những ngày tới.

Theo đó, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn dần sang phía Tây gây hội tụ mạnh, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa lớn.

Các khu vực chịu ảnh hưởng chính gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi vượt ngưỡng 150mm.

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc còn xuất hiện mưa lớn trong đêm nay và sáng mai, nguy cơ ngập úng. Ảnh: Phạm Hải

Dự báo viên nhấn mạnh, đợt mưa này dồn dập nhất từ đêm 17/9 đến sáng 18/9. Từ chiều 18/9, mưa tại Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Các nơi khác thuộc Bắc Bộ chỉ có mưa giông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Mưa mở rộng và kéo dài đến Huế

Trái ngược với xu hướng giảm mưa ở phía Bắc, khu vực Trung Bộ ghi nhận mưa lớn kéo dài và mở rộng dần về phía Nam.

Cụ thể, Thanh Hóa - Nghệ An, cao điểm mưa lớn rơi vào đêm 17/9 đến ngày 18/9 với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 180mm. Từ đêm 18/9, mưa tại Thanh Hóa giảm dần, nhưng khu vực Nghệ An mưa vẫn tiếp diễn.

Đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực Nghệ An đến TP Huế có lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 100mm.

Tiếp đó, đêm 19/9 đến ngày 20/9, từ Hà Tĩnh đến TP Huế, mưa có xu hướng giảm và thu hẹp không gian, lượng mưa còn khoảng 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, mưa lớn cục bộ với cường suất cao có nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng lầy thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc dốc tại các địa phương chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết từ ngày 18-24/9, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam sẽ tác động trực tiếp đến Nam Bộ, khiến mưa giông gia tăng mạnh.

Mưa giông có xu hướng xuất hiện sớm hơn, thậm chí có ngày mưa từ buổi sáng. Đáng chú ý, từ trưa đến chiều và tối là thời điểm mưa diễn ra mạnh và trên diện rộng, phổ biến mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 17/9, mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng do sạt lở đất sáng 17/9 tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, có 16.310 nhà bị ngập, hơn 22.499ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại. Nhiều công trình thủy lợi, trường học và tuyến giao thông bị sạt lở, ngập úng, gây ách tắc.