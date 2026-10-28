Hà Nội: Ưu tiên vốn cho dự án có thể triển khai ngay

Kỳ họp thứ bảy HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc ngày 28/10. Ảnh: Quang Thái

Ưu tiên gắn với hiệu quả

Trong chín tháng, Hà Nội giải ngân trên 118 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 98,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu xác định rõ thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư. Vốn cần tập trung cho những công trình, dự án trọng điểm có thể triển khai ngay, tạo sức lan tỏa và đóng góp vào tăng trưởng.

Về kế hoạch vốn, kỳ họp xem xét cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2026; các nội dung ngân sách, đất đai và phân bổ nguồn lực nhằm dành vốn cho nhiệm vụ trọng tâm, hạn chế dàn trải, lãng phí. Thành phố đồng thời xem xét những cơ chế phát triển hạ tầng chiến lược, tập trung vào các dự án giao thông quan trọng và đường sắt đô thị.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chín tháng đạt trên 450 nghìn tỷ đồng, tăng 19%. GRDP Thủ đô tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm trước; riêng quý III tăng 10,02%.

Thu ngân sách nhà nước chín tháng vượt 568 nghìn tỷ đồng, đến giữa tháng 10 vượt 590 nghìn tỷ đồng.

HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tập trung xem xét 22 nghị quyết thuộc bốn nhóm nội dung tại kỳ họp chuyên đề. Trong nhóm đô thị và hạ tầng, thành phố xem xét cơ chế thí điểm một số chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô.

Một nội dung khác là chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Dự án được trình theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao.

Đối với các chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách lớn, Bí thư Thành ủy yêu cầu việc xem xét, quyết nghị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm. Các quyết nghị phải bảo đảm quy định pháp luật, đồng thời tạo cơ chế đủ mạnh, đủ khả thi để dự án sớm triển khai, phát huy hiệu quả thực chất.

Cầu Trần Hưng Đạo - một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô. Ảnh: MH

Gỡ vướng phải rõ trách nhiệm

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, kỳ họp xem xét cơ chế xử lý những tồn tại, vi phạm kéo dài nhiều năm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, trước mắt tại 12 dự án. Nội dung nghị quyết gồm cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả, gắn việc giải quyết với tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh việc tháo gỡ phải gắn với xử lý sai phạm.

Theo bà, đây là những vấn đề khó, phức tạp, cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm ổn định tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Yêu cầu đặt ra là không để những tồn tại tiếp tục gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Gắn với chỉnh trang, HĐND thành phố xem xét cơ chế thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội cho hộ gia đình, cá nhân khó khăn về nhà ở tại phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm. Theo phương án được giới thiệu, các đối tượng này được đề xuất mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Chính sách hướng tới cải thiện điều kiện sống, phục vụ giãn dân và bảo tồn không gian lịch sử. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắn, tái thiết đô thị cần hài hòa với chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chính sách phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Về thực hiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát, qua đó có kiến nghị rõ với cơ quan có thẩm quyền. Các cấp, ngành cần triển khai nội dung được kỳ họp quyết định, gắn với hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc quyết nghị chỉ thực sự có ý nghĩa khi “những việc ngày hôm nay chúng ta quyết định sớm trở thành hiện thực”. Theo ông Thắng, hoàn thành từng chỉ tiêu, đẩy nhanh tiến độ công trình và tháo gỡ từng điểm nghẽn đều góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô.