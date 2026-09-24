Hà Nội ưu tiên vốn cho các công trình có sức lan tỏa lớn
Từ các công trình giao thông, đường sắt đô thị đến thoát nước, xử lý môi trường và tái định cư, thành phố đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Cùng với yêu cầu giải ngân nhanh, Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu sử dụng vốn đúng trọng tâm, ưu tiên những công trình có sức lan tỏa lớn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-uu-tien-von-cho-cac-cong-trinh-co-suc-lan-toa-lon-419148.htm