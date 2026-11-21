Một góc Cụm công nghiệp Kiêu Kỵ (xã Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: VGP

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn số 6486/UBND-KT ngày 18/11 về việc triển khai Chỉ thị số 11/CT-BCT của Bộ Công Thương liên quan đến công tác quản lý, đầu tư và phát triển cụm công nghiệp.

UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tập trung vào công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và xử lý các dự án chậm tiến độ.

Rà soát các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả

UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng, điều chỉnh phương hướng phát triển cụm công nghiệp, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ với các quy hoạch có liên quan. Đồng thời, tổ chức xúc tiến đầu tư, lựa chọn các doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật.

Sở Công Thương được giao thường xuyên rà soát các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và dự án thứ cấp có dấu hiệu chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, vi phạm pháp luật hoặc chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở kết quả rà soát, cơ quan chức năng phải lập danh mục cụ thể, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất biện pháp và thời hạn xử lý đối với từng trường hợp.

Đối với các cụm công nghiệp hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, thuộc phạm vi quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, Sở Công Thương phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát từng cụm công nghiệp.

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư, Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Công Thương rà soát, tham mưu quy định hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp từ ngân sách địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu mức giảm tiền thuê lại đất cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định liên quan. Sở Tài chính cũng có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính.

Đối với công tác quy hoạch, Sở Xây dựng chủ trì rà soát, tích hợp phương hướng phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch có liên quan.

Trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, các cơ quan phải bảo đảm thống nhất về tên gọi, vị trí và quy mô diện tích của từng cụm công nghiệp, tránh chồng lấn giữa các quy hoạch.

Sở Xây dựng đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch và hồ sơ dự án được phê duyệt; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

UBND các xã, phường có cụm công nghiệp phải rà soát tiến độ đầu tư hạ tầng, hoạt động của các dự án thứ cấp, tình hình sử dụng đất và việc xử lý nước thải.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi đề xuất thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp, các địa phương phải làm rõ sự cần thiết, mức độ phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp và nhu cầu mặt bằng sản xuất thực tế.

Phối cảnh Cụm công nghiệp Yên Nghĩa. Ảnh: Chủ đầu tư

Ưu tiên công nghiệp xanh, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải

Bên cạnh việc xử lý các dự án chậm tiến độ, Hà Nội định hướng ưu tiên phát triển các cụm công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ và cụm công nghiệp làng nghề phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp của địa phương.

Hoạt động đầu tư, phát triển cụm công nghiệp được yêu cầu gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Trong lĩnh vực đất đai và môi trường, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp.

Các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật phải được xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng rà soát, đề xuất bố trí quỹ đất cho các cụm công nghiệp trong danh mục đã được phê duyệt, phù hợp tiến độ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đối với vấn đề xử lý nước thải, thành phố yêu cầu lập danh sách các cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc đã có hệ thống nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, UBND các xã, phường và chủ đầu tư hạ tầng đề xuất giải pháp, tiến độ khắc phục đối với các cụm công nghiệp này, hướng tới mục tiêu 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, UBND thành phố yêu cầu đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng theo quy hoạch và hồ sơ dự án được phê duyệt. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng đất và việc vận hành hạ tầng theo quy định.

Cùng với đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp phải lựa chọn dự án thứ cấp phù hợp với ngành nghề, định hướng phát triển của từng cụm công nghiệp, gắn với lợi thế địa phương về nguyên liệu, lao động, hạ tầng và thị trường.

Thành phố ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao và khả năng liên kết chuỗi sản xuất.

Trần Trọng