Hà Nội ưu tiên nguồn lực phát triển 2 xã thí điểm xã hội chủ nghĩa

Sáng 16/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 29, HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các xã: Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu thông tin tới cử tri về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp theo thông báo của Thường trực HĐND thành phố. Các đại biểu cũng trình bày tóm tắt báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và thông tin về kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm của HĐND thành phố khóa XVII.

Tại hội nghị, cử tri cũng nêu những kiến nghị ban hành nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách đặc thù cho hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm giai đoạn 2026-2030. Phạm vi di dời và phương án bố trí nơi ở mới liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Tình trạng xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng lưu thông với mật độ cao, gây mất an toàn giao thông và phát sinh bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân tại xã Vĩnh Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 29, HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (Ảnh: Phạm Hùng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12, tập trung xem xét các nội dung phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số và đầu tư hạ tầng trọng điểm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Về hạ tầng giao thông, thành phố Hà Nội đẩy mạnh thi công 7 cầu lớn qua sông Hồng và sông Đuống, tập trung hoàn thiện các tuyến đường vành đai.

Liên quan đến những kiến nghị của cử tri 2 xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, thành phố ưu tiên hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu hai xã thí điểm. Thành phố sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên bố trí nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở tổng kết vào năm 2035 và nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố.

"Phải tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng, y tế và giáo dục, tiến tới miễn học phí và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. Đồng thời, phải tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập để người dân được thụ hưởng chất lượng cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc", ông Đông nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (Ảnh: Phạm Hùng).

Về tình trạng xe quá tải và bụi đường tại xã Vĩnh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Công an thành phố, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng xe chở quá tải, vật liệu rơi và phế thải tại các công trình xây dựng, kể cả công trình sử dụng vốn nhà nước, phải được đóng bao kín khi vận chuyển để tránh rơi vãi ra đường. Chính quyền xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm, kể cả đình chỉ thi công công trình vi phạm.

Đối với kiến nghị liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, ông Đông cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận về việc xác định hành lang thoát lũ, cắm mốc giới và xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch.

Ngoài ra, thành phố cũng đã xem xét chính sách bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ. Thời gian tới, các sở, ngành sẽ triển khai và thông tin cụ thể đến người dân.