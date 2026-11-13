Hà Nội ưu tiên ngân sách phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo

Tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai chính sách

Tại hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 13/11, nhiều cử tri đã kiến nghị thành phố có thêm chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất, làng nghề ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Ccử tri đề xuất hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận máy móc, thiết bị tiên tiến; ứng dụng thiết kế 3D, số hóa hoa văn truyền thống, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động nhưng vẫn bảo tồn bản sắc làng nghề.

Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, thành phố cần xây dựng cơ sở dữ liệu số về làng nghề, nghệ nhân, sản phẩm và kỹ thuật chế tác; phát triển bản đồ số kết nối các cơ sở sản xuất với điểm trưng bày, tham quan, trải nghiệm. Việc ứng dụng mã QR, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại cũng được đề xuất đẩy mạnh nhằm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố xây dựng kênh thông tin hỗ trợ, bố trí cán bộ chuyên trách để giải đáp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chính sách. Đặc biệt, cần sớm ban hành hướng dẫn về định mức, chi phí và nghiệm thu đối với các nhiệm vụ mới, nhất là trong lĩnh vực AI, phần mềm và dữ liệu.

Các đại biểu đồng thời đề xuất đẩy mạnh cơ chế khoán chi theo sản phẩm, rút ngắn quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ; làm rõ chính sách ưu đãi về đất đai, mặt bằng; nâng cao năng lực thử nghiệm, đánh giá công nghệ và tăng cường kết nối hoạt động khoa học, công nghệ với lĩnh vực văn hóa, đào tạo.

Giải đáp các kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ thúc đẩy đưa các sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Thủ đô vào thực tiễn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu thương mại hóa sản phẩm. “Nhà nước sẽ là khách hàng đầu tiên”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, khâu thực thi chính sách hiện vẫn là điểm nghẽn khi có tới 75% doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về các chính sách hỗ trợ. Để khắc phục tình trạng này, ông yêu cầu thành lập tổ điều phối chuyên trách, làm đầu mối kết nối giữa cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Các chính sách cần được hệ thống hóa trong một tài liệu hướng dẫn thống nhất, trong đó nêu rõ đối tượng thụ hưởng, đầu mối liên hệ và quy trình thực hiện, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận và triển khai.

Ông Trương Việt Dũng cũng yêu cầu việc thực hiện chính sách phải gắn với hiệu quả thực tế, có đánh giá cụ thể về sản phẩm đầu ra. “Chúng ta phải đánh giá trong khoảng 6 đến 12 tháng xem có ra sản phẩm không, qua đánh giá, các cơ quan cần mạnh dạn trình HĐND thành phố xem xét dừng hoặc điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp với thực tiễn”, ông Dũng nói.

Ưu tiên nguồn lực cho kinh tế số, đổi mới sáng tạo

Đối với công tác chuyển đổi số ở cơ sở, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ trong tháng 11 làm việc với 8 xã, phường chưa bố trí nhân sự chuyên trách để rà soát, tháo gỡ khó khăn. Đáng chú ý, trong năm 2027, thành phố sẽ ưu tiên ngân sách cho các nhiệm vụ trực tiếp phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, gắn việc phân bổ vốn với tiến độ và kết quả thực hiện.

Kết luận hội nghị về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các khó khăn về kinh phí, nhân lực và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang trả lời ý kiến cử tri.

Cụ thể, Sở Tài chính được giao khẩn trương bảo đảm kinh phí hỗ trợ Tổ Chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 đối với các xã, phường chưa được cấp, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải ngân, đồng thời chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2027. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn về vị trí việc làm, bố trí nhân lực chuyên trách tại cấp xã, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng các phần mềm thiếu liên thông, gây trùng lặp trong quá trình nhập liệu. Công an thành phố tiếp tục hướng dẫn các địa phương bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Đối với cấp cơ sở, Thường trực HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường chủ động rà soát nhu cầu về nhân lực, kinh phí và hạ tầng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, cần chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.