Hà Nội ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính 'làn xanh' trong xử lý dự án chậm triển khai

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh Phạm Hùng

Cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; lãnh đạo một số ban, sở, ngành liên quan.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội, kết nối trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy các xã, phường có liên quan.

29 dự án đã khởi công, xây dựng công trình

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, đối với 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai hiện có 13 dự án chấm dứt đầu tư và các dự án đưa ra ngoài danh sách các dự án chậm triển khai. Cụ thể có 9 dự án chấm dứt đầu tư (Sở Tài chính đã có quyết định chấm dứt đối với 1 dự án và tham mưu đề xuất UBND thành phố Hà Nội chấm dứt đối với 7 dự án; 1 dự án Thanh tra thành phố đã có kết luận, kiến nghị và được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận giao Sở Tài chính tham mưu chấm dứt dự án); 4 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Bên cạnh đó có 29 dự án (tăng 12 dự án so với tuần trước) đã khởi công, xây dựng công trình. Như vậy, đến nay tiếp tục cần phải xử lý 258 dự án chậm triển khai.

Đối với 191 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai (ngoài 300 dự án nêu trên), đến nay, các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính đã chủ trì rà soát cập nhật thông tin, xác định hướng xử lý, phương án giải quyết đối với 110/191 dự án (tăng 14 dự án so với tuần trước). Đối với 81 dự án còn lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đang tiếp tục rà soát, phân loại đề xuất phương án xử lý.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành, UBND xã, phường chủ động tập trung, rà soát thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đối với 258/300 dự án còn phải xử lý, việc giải quyết thủ tục được thực hiện theo ưu tiên giải quyết “làn xanh”. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra thành phố Hà Nội, Thuế thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện theo từng tuần. Các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại các dự án theo từng vướng mắc, thủ tục phải thực hiện, làm việc với từng nhà đầu tư để thông tin, thông báo, hướng dẫn triển khai những thủ tục còn phải hoàn thành; giám sát, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương phối hợp, hoàn thiện hồ sơ giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án, giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành thủ tục trong tháng 10-2026 và đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trước tháng 10-2028.

Đối với những trường hợp nhà đầu tư không liên hệ để thực hiện các thủ tục; không phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ; không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết..., các sở, ngành (đối với từng nhóm dự án được giao) kiên quyết xử lý, tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND thành phố Hà Nội xử lý, chấm dứt, thu hồi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Đối với 191 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, yêu cầu giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính khẩn trương chủ trì cập nhật đầy đủ các thông tin đối với 81 dự án còn lại về hướng xử lý, phương án giải quyết đối với từng dự án; thời hạn hoàn thành (đối với nội dung về nguồn gốc, hiện trạng tiến độ thực hiện dự án, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành UBND các xã, phường cập nhật), báo cáo UBND thành phố Hà Nội. Các sở, ngành liên quan tập trung giám sát, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương phối hợp, hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục liên quan đến dự án, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành các thủ tục trước ngày 15-12-2026.

Đề xuất phương án xử lý cụ thể, hiệu quả thực chất

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành và xã, phường tiếp tục rà soát, phân loại đề xuất phương án xử lý cụ thể, hiệu quả thực chất đối với từng dự án chậm triển khai đang cần phải xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Nhấn mạnh ý nghĩa việc xử lý những dự án chậm triển khai là nguồn lực rất lớn, có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan giao nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả công việc; phân công người chịu trách nhiệm giải quyết công việc hằng ngày đối với từng dự án cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận buổi làm việc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất phương án xử lý cụ thể, hiệu quả thực chất các dự án chậm triển khai. Ảnh: Phạm Hùng

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông cũng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ về thủ tục triển khai các dự án chậm triển khai. Trong quá trình giải quyết, Sở Tài chính báo cáo xử lý được bao nhiêu dự án và còn khó khăn, vướng mắc ở đâu để tập trung biện pháp khắc phục ngay. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với những dự án đã giao đất nhưng còn khó khăn, vướng mắc gì để chưa triển khai thi công.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông lưu ý, đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, cơ quan thanh tra thành phố phải đề xuất được phương án xử lý khả thi, phù hợp và hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là thực hiện công tác thanh tra nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khẩn trương đưa đất vào sử dụng hiệu quả.