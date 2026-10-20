Hà Nội ưu tiên dữ liệu đất đai, đầu tư công và ngân sách

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, thực hiện Nghị quyết 57 phải gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị. Dù đã có chuyển biến trong hoàn thiện cơ chế, xây dựng dữ liệu và cải cách hành chính, Thành phố vẫn đối mặt với tình trạng dữ liệu chưa được khai thác hiệu quả, một số phương án cải cách chậm triển khai. Yêu cầu đặt ra là chuyển nguồn lực và hạ tầng đã có thành kết quả cụ thể, có thể kiểm chứng.

Đưa dữ liệu vào quyết định và giám sát

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan thuộc bốn trục của hệ thống chính trị thống nhất nguồn dữ liệu, cơ chế chia sẻ; ưu tiên đất đai, ngân sách, đầu tư công phục vụ điều hành và giám sát. Từng cơ quan phải chịu trách nhiệm về chất lượng, cập nhật và phân quyền khai thác dữ liệu.

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, Hà Nội đang triển khai Kho dữ liệu dùng chung theo mô hình Data Lakehouse. Đến giữa tháng 10, Thành phố duy trì kết nối, thu thập 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên; hoàn thành 2/4 nhiệm vụ thuộc nhóm triển khai kho dữ liệu và xây dựng bốn kịch bản khai thác. Tuy nhiên, trong giai đoạn hai, việc kết nối, thu thập mới thực hiện bước đầu đối với 20/82 cơ sở dữ liệu; chất lượng và khả năng tái sử dụng dữ liệu chưa đồng đều.

Từ góc độ cơ quan dân cử, ông Đinh Quốc Hùng, Chánh Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội cho biết, Kho dữ liệu dân cử dùng chung được xây dựng để kết nối ba dòng thông tin gồm: những nội dung HĐND đã quyết định, kết quả cơ quan hành chính thực hiện và phản ánh của cử tri. HĐND không tạo lập lại dữ liệu quản lý nhà nước mà cần dữ liệu chính thức để đối chiếu, kiểm chứng và giám sát.

Ông Đinh Quốc Hùng cho rằng, với đầu tư công, đại biểu cần đối chiếu kế hoạch đã quyết định với tiến độ, giải ngân thực tế, qua đó nhận diện dự án chậm và vấn đề cần giải trình. Với ngân sách, dữ liệu phải thể hiện chênh lệch giữa dự toán và thực hiện, cơ cấu thu - chi, hiệu quả sử dụng nguồn lực. Kho dữ liệu đang được thử nghiệm trong ba tháng, ưu tiên năm nhóm gồm nghị quyết, giám sát, kiến nghị cử tri, thu - chi ngân sách và đầu tư công. Văn phòng đã bước đầu xác lập khung 24 miền dữ liệu làm cơ sở thiết kế thống nhất, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp.

Công an Hà Nội nhận diện điểm nghẽn thực thi

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy ngày 28/9, Công an Thành phố đã phối hợp rà soát, kiểm đếm các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57. Qua rà soát 571 nhiệm vụ được giao, có 177 nhiệm vụ trùng lặp về tên gọi và nội hàm, chiếm khoảng 31%; 155 nhiệm vụ mang tính định hướng chung hoặc công việc thường xuyên, khó xác định sản phẩm hoàn thành.

Trong 278 nhiệm vụ từng được đánh giá hoàn thành, cơ quan thường trực xác định 45 nhiệm vụ tiêu biểu tạo ra giá trị hữu hình, có thể đo đếm qua hồ sơ, người thụ hưởng hoặc hiệu quả vận hành. Phần lớn nhiệm vụ còn lại chủ yếu hoàn thành bằng văn bản, đề án, quyết định, chưa tiếp tục theo dõi được tác động thực tế. Việc kiểm đếm còn có trường hợp giao đầu mối chung chung, khiến khó xác định trách nhiệm cụ thể.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị chuyển từ quản trị theo tiến độ sang quản trị theo kết quả; mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực và tác động. Các đơn vị cần phối hợp chuẩn hóa dữ liệu theo dõi, loại bỏ nhiệm vụ trùng lặp, cập nhật tiến độ thường xuyên. Công an thành phố sẽ nghiên cứu việc thống nhất ứng dụng theo dõi nhiệm vụ, tránh để các đơn vị phải báo cáo nhiều lần trên những hệ thống khác nhau.

Cùng với vướng mắc trong tổ chức thực hiện, an ninh mạng là vấn đề cần chú ý. Theo thông tin Công an Hà Nội nêu tại hội nghị, trong tháng 10 đã phát hiện 423 cảnh báo về nguy cơ mất an ninh mạng tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Một số nguy cơ liên quan đến tài khoản quản trị, mã độc, thiết bị ngoại vi và việc sử dụng hệ thống chưa đúng quy trình. Công an thành phố dự kiến tham mưu ban hành quy chế bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc hệ thống chính trị thành phố, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu.

Đất đai và thủ tục hành chính là thước đo hiệu quả

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Về lĩnh vực dữ liệu ưu tiên, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 4,8 triệu thửa đất, đạt khoảng 99,6% tổng số thửa trên bản đồ địa chính. Hơn 4,6 triệu thửa đã được đối khớp với dữ liệu dân cư; hơn 4,6 triệu thửa được cập nhật hồ sơ pháp lý; hơn 4,2 triệu thửa liên kết với dữ liệu không gian và hơn 2,8 triệu thửa đạt tiêu chí nhóm 1 "Đúng - Đủ - Sạch - Sống".

Theo ông Tạ Văn Tường, Sở đã biên tập hơn 21.000 tờ bản đồ, cập nhật thông tin hơn 2.800 dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; bàn giao dữ liệu không gian bản đồ cho 126 xã, phường và kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với Kho dữ liệu dùng chung. Các lớp dữ liệu giúp cơ quan quản lý tra cứu thông tin thửa đất, hồ sơ pháp lý, vị trí dự án trên nền bản đồ thống nhất. Tuy nhiên, công tác chuẩn hóa và cập nhật vẫn phải tiếp tục để dữ liệu đủ độ tin cậy khi sử dụng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, gắn việc hoàn thiện dữ liệu với nhu cầu quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân.

Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội nêu rõ, Trung tâm đã phối hợp xây dựng phương án tái cấu trúc 293 thủ tục thiết yếu, dự kiến thay thế 72 loại giấy tờ bằng dữ liệu và chuyển 95 thủ tục từ yêu cầu bản sao chứng thực sang bản sao thông thường. Theo tính toán của phương án, chi phí tuân thủ có thể giảm khoảng 1.653 tỷ đồng mỗi năm; đây là mức tiết kiệm dự kiến, không phải kết quả đã thực hiện.

Đến giữa tháng 10/2026, Trung tâm đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.609/1.721 thủ tục, đạt 93,5%; hoàn thành phương án đối với 25 thủ tục trọng điểm, nhóm phát sinh khoảng 81% tổng số hồ sơ. Trong 9 tháng, Hà Nội tiếp nhận hơn 2,4 triệu hồ sơ hành chính, tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến không tính chứng thực đạt 95,02%; hơn 1,1 triệu hồ sơ được tiếp nhận, xử lý không phụ thuộc địa giới hành chính.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Phúc chỉ ra điểm nghẽn trong khai thác dữ liệu đó là hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối kỹ thuật với 13 cơ sở dữ liệu nhưng mới khai thác trực tiếp được ba; việc sử dụng các nguồn còn lại phụ thuộc cơ chế cho phép chia sẻ của bộ, ngành quản lý. Vì vậy, tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến cao chưa đồng nghĩa mọi thủ tục đã được giải quyết trực tuyến toàn trình hoặc người dân không phải nộp lại giấy tờ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công đưa các phương án tái cấu trúc vào vận hành, ưu tiên thủ tục đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm và hoàn thành tái thiết kế quy trình trước ngày 30/11/2026. Kết quả phải đo bằng tỷ lệ hồ sơ thực tế giải quyết trực tuyến toàn trình, thời gian, giấy tờ và chi phí được cắt giảm.

Theo định hướng của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ phải báo cáo danh mục nhiệm vụ ưu tiên năm 2027 trước ngày 15/11/2026. Cùng với đó, các sở, ngành phải tránh đầu tư hệ thống trùng lặp, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và xác định trách nhiệm người đứng đầu. Trọng tâm thực hiện Nghị quyết 57 tại Hà Nội vì vậy không dừng ở số lượng dữ liệu được số hóa hay phần mềm được xây dựng, mà là khả năng sử dụng dữ liệu để ra quyết định chính xác hơn, giám sát hiệu quả hơn và phục vụ người dân tốt hơn.