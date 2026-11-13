Hà Nội ưu tiên 14 bãi đỗ xe: Bao giờ người dân có thêm chỗ gửi ô tô?

Thời gian qua, hàng loạt dự án bãi đỗ xe tại Hà Nội luôn trong tình trạng "nằm trên giấy" do vướng mắc khâu đền bù, giải phóng mặt bằng. Để gỡ nút thắt này, Sở Xây dựng Hà Nội đã rà soát tổng cộng 301 vị trí bãi đỗ xe nằm trong khu vực Vành đai 3 và chốt phương án phân kỳ đầu tư thành 3 nhóm.

Tin vui cho người dân là Thành phố đã xác định được 14 bãi đỗ xe thuộc Nhóm A (ưu tiên cao nhất) để triển khai thực hiện ngay trong giai đoạn 2026 - 2028. Với tổng quy mô cung cấp 3.714 chỗ đỗ, 14 dự án này có lợi thế tuyệt đối khi đều nằm trên quỹ đất sạch, đất công (vườn hoa, quảng trường) tại khu vực nội đô lịch sử, lân cận các bệnh viện, trường học và nút giao thông.

Nhờ không vướng mắc giải phóng mặt bằng, các bãi đỗ xe này có thể thi công và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất, đáp ứng trúng nhu cầu bức thiết của người dân.

Người dân nội đô sẽ có thêm hơn 3.700 chỗ gửi ô tô ngay trong giai đoạn 2026 - 2028 khi 14 dự án đất sạch đi vào hoạt động. Ảnh minh họa: AI

Đối với hàng trăm vị trí còn lại, Thành phố cũng ấn định lộ trình thời gian cụ thể để tránh tình trạng "treo" vốn và dàn trải nguồn lực như trước đây.

Cụ thể, Nhóm B gồm 72 bãi đỗ xe (mức độ ưu tiên trung bình, còn vướng một số thủ tục điều chỉnh quy hoạch) sẽ được lùi lại để thực hiện trong giai đoạn 2028 - 2032. Nhóm C gồm 217 vị trí có mức độ ưu tiên thấp (nằm xa trung tâm, vướng mắc lớn về mặt bằng) sẽ tiếp tục được rà soát để thực hiện sau năm 2032, hoặc xem xét điều chỉnh chức năng nếu không còn tính khả thi.

Như vậy, với cách phân loại và ấn định thời gian rành mạch, người dân hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi những bãi đỗ xe đầu tiên thuộc Nhóm A sẽ chính thức thành hình và phục vụ cộng đồng trong vòng hai năm tới.