Hà Nội ủng hộ các sáng kiến phát triển Trường Đại học Việt - Nhật

Toàn cảnh buổi làm việc tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng đón tiếp các đại biểu Nhật Bản, đồng thời tin tưởng các trao đổi tại buổi làm việc lần này sẽ mang lại những kết quả thiết thực cho cả hai bên.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu khẳng định mục đích quan trọng của chuyến công tác lần này là tham dự lễ khai giảng của Trường Đại học Việt - Nhật - một biểu tượng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Ông Takebe Tsutomu cho biết, năm học này sẽ là bước ngoặt lớn với trường khi đón hơn 750 tân sinh viên, đưa tổng số sinh viên theo học lên hơn 2.300 sinh viên.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam kỳ vọng, thời gian tới trường sẽ tiếp tục vươn lên, đào tạo nguồn nhân lực thực chiến, giàu kinh nghiệm làm việc thực tế, qua đó viết nên những trang sử mới tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tặng quà lưu niệm của Thủ đô Hà Nội tới Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu. Ảnh: Quang Thái

Ông Takebe Tsutomu cũng đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh của trường, trong đó quan tâm đến lực lượng lao động trẻ Việt Nam từng làm việc tại Nhật Bản, đặc biệt là các thực tập sinh kỹ năng. Đây là nhóm nhân lực có lợi thế về kinh nghiệm thực tế, khả năng sử dụng tiếng Nhật và sự am hiểu văn hóa, tập quán của Nhật Bản.

Theo Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu, Việt Nam hiện có hơn 500.000 lao động trẻ đã tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản. Nếu được tạo điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, lực lượng này có thể trở thành nguồn nhân lực quan trọng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam cũng như hỗ trợ hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Trường Đại học Việt - Nhật, ông Takebe Tsutomu nêu một số sáng kiến và mong muốn nhận được sự ủng hộ của chính quyền thành phố Hà Nội.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là thành lập trung tâm giao lưu, kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác. Ông Takebe Tsutomu cho biết, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương của Nhật Bản sở hữu công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước, đồng thời có nhu cầu mở rộng đầu tư sang Việt Nam để tìm kiếm nguồn nhân lực và thị trường.

Theo đó, một trung tâm kết nối doanh nghiệp có thể trở thành đầu mối thúc đẩy trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, hỗ trợ hoạt động đầu tư và tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Mô hình này cũng mở ra cơ hội để Trường Đại học Việt - Nhật phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu thành phố Hà Nội tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Bên cạnh đó, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu đề xuất nghiên cứu mô hình đào tạo từ xa, phù hợp với nhu cầu của người trẻ muốn kết hợp học tập với làm việc. Theo ông, hình thức này có thể tạo điều kiện cho những lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản tiếp tục học tập tại Việt Nam, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn mà không gián đoạn công việc.

Bày tỏ ấn tượng trước sức phát triển mạnh mẽ và những bước chuyển mình của Thủ đô Hà Nội thời gian qua, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đánh giá cao năng lực lãnh đạo của chính quyền thành phố qua các thời kỳ, tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đánh giá cao những đề xuất trên, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hoạt động của Trường Đại học Việt - Nhật, có vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, chính quyền thành phố Hà Nội ủng hộ mạnh mẽ các ý tưởng nhằm phát triển Trường Đại học Việt - Nhật; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng hợp tác và phát huy hiệu quả mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Các đại biểu Nhật Bản tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, một thế hệ sinh viên Việt Nam am hiểu ngôn ngữ, văn hóa và con người Nhật Bản sẽ trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bí thư Thành ủy cũng đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương Nhật Bản còn rất lớn, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế và du lịch.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tin tưởng, tâm huyết và tình cảm gắn bó của ông Takebe Tsutomu với Việt Nam và Thủ đô Hà Nội sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác hai bên ngày càng thiết thực, có chiều sâu, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản.