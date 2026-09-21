Hà Nội: Ùn tắc kéo dài hàng km trên Quốc lộ 6

Do tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước khiến mực nước sông Đáy dâng cao, 3 cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú trên địa bàn Hà Nội phải cấm lưu thông.

Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng 21/9, việc không thể lưu thông qua các cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú khiến lượng phương tiện đổ dồn về Quốc lộ 6 khiến cung đường này xảy ra ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ghi nhận của Người Đưa Tin từ khoảng 7h ngày 21/9, Quốc lộ 6 qua khu vực Chương Mỹ (Thàn phố Hà Nội) xuất hiện tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Lượng phương tiện lớn đổ về tuyến đường này do mực nước sông Đáy dâng cao, lực lượng chức năng tổ chức cấm phương tiện qua cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú nhằm đảm bảo an toàn.

Hình ảnh dòng phương tiện nhích từng chút một khi qua cầu Mai Lĩnh.

Tại khu vực cầu Mai Lĩnh, dòng phương tiện nối dài, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Một số phương tiện phải quay đầu, tìm đường khác; nhiều người đưa xe vào ven đường chờ tình hình giao thông được cải thiện.

Người dân từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập úng cũng phải tìm đường ra tuyến chính, khiến lưu lượng giao thông tiếp tục gia tăng.

"Đi gần 1 tiếng mà tôi chỉ đi được vài trăm mét, gần như không thể đi nổi. Xe cộ kín đường, cứ nhích được một đoạn lại phải đứng lại", chị Lý cũng như nhiều người dân xung quanh khu vực chia sẻ.

Lực lượng chức năng được triển khai phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hàng.

Tuy nhiên, do lượng xe lớn, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài.

Khoảng 9h, dòng phương tiện trên Quốc lộ 6 vẫn nối dài, giao thông qua khu vực tiếp tục gặp nhiều khó khăn.