Hà Nội: Ùn tắc đường lên cầu Thăng Long, phương tiện xếp hàng nhiều cây số

Tình trạng ùn ứ tuyến đường lên cầu Thăng Long những ngày gần đây diễn ra khá trầm trọng. Ghi nhận của Người Đưa Tin, có thời điểm đền 22h đêm, dòng phương tiện vẫn xếp hàng và mất nhiều thời gian mới tới chân cầu.

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày gần đây các phương tiện phải xếp hàng dài nhiều cây số trên tuyến đường gom phía Bắc hướng lên cây cầu này.

Khoảng 18h tối ngày 18/10 tại khu vực vòng xuyến xã Thiên Lộc các phương tiện phải dừng lại một thời gian khá dài trước khi có thể tiến về phía trước.

Trong hình là xung đột giao thông giữa các phương tiện từ cầu vượt đi xuống và đường gom từ khu công nghiệp đi ra khiến nút thắt này thường ùn ứ kéo dài.

Các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển từng mét trước khi lên cầu.

Có thời điểm dòng xe phải dừng lại rất lâu không thể tiến về phía trước.

Việc các xe không thể di chuyển một thời gian dài khiến cho nhiều tuyến đường xung quanh cầu cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều phương tiện phải di chuyển vào các tuyến đường ngách trong khu dân cư để tìm lối thoát trước khi di chuyển lên cầu.

Trong hình là dòng xe bị ách tắc kéo dài nhiều cây số tính từ cầu cho đến trước trụ sở UBND xã Thiên Lộc.

Theo người dân gần đó cho biết tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên kể từ khi thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe tại cây cầu này. Trong khi đó một lái xe di chuyển qua đây cho biết, dù có một số người đứng ra phân luồng và hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển những vẫn diễn ra ùn tắc, theo người này chủ yếu là do tuyến đường bị bóp cổ chai và lượng xe dồn về quá đông.

Theo phương án điều chỉnh do Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, từ ngày 16/10, các loại ô tô bị cấm rẽ phải từ đường gom phía Bắc cầu lên cầu tại đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long trong khung giờ từ 5h đến 22h hằng ngày. Riêng xe buýt chỉ bị hạn chế trong các khung giờ cao điểm.