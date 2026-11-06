Hà Nội: Tuyên truyền để đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần người dân

Cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giới thiệu về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội. (Ảnh HSS)

Đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2026, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung và hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Hà Nội xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6114/UBND-NC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Theo đó, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng, với đợt cao điểm từ ngày 15/10/2026 đến ngày 15/11/2026.

Với vai trò là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, Hà Nội được xác định có trách nhiệm quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; đẩy mạnh truyền thông chính sách, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua báo chí, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động tìm hiểu pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hưởng ứng tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, tập trung vào các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và những chính sách an sinh xã hội thiết thực đối với người dân, người lao động và người sử dụng lao động.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền những điểm mới của chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia và đơn vị sử dụng lao động; các quy định về tham gia, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách đối với người lao động. Qua đó giúp người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ các quy định pháp luật, chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong công tác tuyên truyền.

Các thông tin, chính sách được truyền tải thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử, các kênh truyền thông chính thức và mạng xã hội; đồng thời được phổ biến thông qua các hội nghị đối thoại, tư vấn, giải đáp chính sách, các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cơ sở.

Đặc biệt, việc phát huy hiệu quả ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số góp phần giúp người tham gia chủ động tra cứu quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, theo dõi thông tin và sử dụng các tiện ích số, từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch và thuận tiện trong thực hiện chính sách.

Thông qua công tác tuyên truyền, đối thoại và giải đáp chính sách, bảo hiểm xã hội Thành phố không chỉ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính thống mà còn kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính và tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực

Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật mà còn là cơ hội nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chủ động tìm hiểu, chấp hành và bảo vệ pháp luật.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực; phát huy vai trò của mỗi cán bộ, viên chức trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và đưa chính sách đến với cộng đồng.

Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính sách an sinh xã hội, chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Gần đây nhất, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế- Vì an sinh Thủ đô”.

Cuộc thi diễn ra từ 9 giờ ngày 22/10/2026 đến 17 giờ ngày 31/10/2026 theo hình thức trực tuyến tập trung tại địa chỉ website chính thức của cuộc thi. https://thitructuyennq17.bhxhhanoi.com

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã thu hút 47.617 thí sinh tham gia với tổng số 69.815 lượt thi, bình quân 1,47 lượt thi/thí sinh. Trong đó, có 13.647 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 10/10, chiếm 28,7%; 7.135 thí sinh đạt 9/10, chiếm 15%; và 5.152 thí sinh đạt 8/10, chiếm 10,8%. Tổng cộng có 25.934 thí sinh đạt từ 8/10 điểm trở lên, chiếm 54,5%.

Đáng chú ý, Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng, trong đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại xã, phường, thôn, tổ dân phố là lực lượng nòng cốt với 32.932 thí sinh, chiếm 69,2% tổng số người dự thi. Nhóm công dân từ đủ 18 tuổi cư trú tại Hà Nội có 13.806 thí sinh, chiếm 29%. Bên cạnh đó, 879 nhân viên thuộc các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Dự kiến, Lễ trao giải cuộc thi này sẽ được tổ chức vào ngày 13/11/2026.