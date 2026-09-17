Hà Nội: Tuyển quân năm 2027 phải đảm bảo công khai, công bằng, hoàn thành 100% chỉ tiêu

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 17-9-2026 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội động viên thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: PV

Rà soát chặt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Các cấp thành lập, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định của pháp luật và tổ chức hoạt động hiệu quả; giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện.

Thành viên Hội đồng NVQS các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tuyển quân.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tổ chức quán triệt, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, chú trọng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân.

Cùng với đó, phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Các sở, ban, ngành thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phù hợp với từng địa phương; tạo phong trào quần chúng sôi nổi, cổ vũ, khích lệ thanh niên hăng hái nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thành phố, chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2027; giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với từng địa phương.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2027 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, phù hợp, thực sự là ngày hội tòng quân của nhân dân Thủ đô. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô phúc tra kết quả, quy trình công tác tuyển quân của địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.

Công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyển quân đúng quy định, chặt chẽ, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, không để sót, lọt đối tượng.

Các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố và công an cấp xã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an xác minh, thẩm định, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bảo đảm chất lượng khám tuyển, hoàn thành chỉ tiêu

Sở Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập các hội đồng khám sức khỏe NVQS khu vực phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm đủ thành phần, đầy đủ trang thiết bị.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình tuyển quân.

Đồng thời, Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cử cán bộ tham gia phúc tra kết quả sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS tại các địa phương.

Các sở, ngành thành phố, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2027, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ.

UBND các xã, phường được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ, tại cơ sở, địa bàn dân cư; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cơ sở về công tác tuyển quân.

Các địa phương phải thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, từ rà soát, nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS, thâm nhập, chốt quân số đến quyết định gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Các địa phương cần bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm trong công tác tuyển quân.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội và ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt quy trình tuyển quân, tuyên truyền, vận động và chính sách hậu phương Quân đội.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm quy trình các bước và chất lượng công tác tuyển quân ở cấp xã; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.