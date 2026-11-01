Hà Nội: Tuyến đường hơn 500 tỷ đồng thi công trở lại sau gần 1 thập kỷ
Sau gần 1 thập kỷ chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) đến nay đã được thi công trở lại.
Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài khoảng 2,87km (nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn dở dang vì vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.
Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, 10/2026 giải phóng mặt bằng, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đã được hoàn tất.
Ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, trên công trường, máy móc cùng nhiều công nhân được huy động thi công trở lại sau 9 năm. Việc thi công trở lại được kỳ vọng sớm cải thiện hạ tầng giao thông nơi đây.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-tuyen-duong-hon-500-ty-dong-thi-cong-tro-lai-sau-gan-1-thap-ky-204261030224350683.htm