Hà Nội: Tuyến đường hơn 500 tỷ đồng thi công trở lại sau gần 1 thập kỷ

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài khoảng 2,87km (nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn dở dang vì vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, 10/2026 giải phóng mặt bằng, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đã được hoàn tất.

Ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, trên công trường, máy móc cùng nhiều công nhân được huy động thi công trở lại sau 9 năm. Việc thi công trở lại được kỳ vọng sớm cải thiện hạ tầng giao thông nơi đây.

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng dài khoảng 2,87km được khởi công từ năm 2017 đến nay hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thành đầu tư. Tuy nhiên, đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình dài khoảng 1,12km vẫn chưa thể hoàn thiện.

Tháng 10/2026, đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình dài khoảng 1,12km đã hoàn tất giải phóng mặt bằng sau nhiều năm gặp vướng mắc.

Sau nhiều năm đình trệ, dự án từng ảnh hưởng đến giao thông và môi trường khu vực đến nay đã được thi công trở lại.

Trên công trường, máy móc cùng nhiều công nhân được huy động thi công hạng mục hào kỹ thuật đoạn tiếp giáp với đường Mỹ Đình.

Phế thải trong phạm vi dự án đã được thu dọn, tạo mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công.

Nhiều vị trí được đào mở để thi công hệ thống thoát nước.

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,87km, mặt cắt ngang 50m.

Việc thi công trở lại sau gần 1 thập kỷ được xem là bước chuyển quan trọng, từng bước hoàn thiện kết nối với hai đầu Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.

Việc sớm hoàn thành dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, tăng cường kết nối, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.