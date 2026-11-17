Báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền điểm lại những chuyển biến tích cực của ngành Giáo dục Thủ đô trong năm học 2025–2026 và những tháng đầu năm học mới.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh quy mô giáo dục lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao, hoạt động dạy và học vẫn được duy trì ổn định; công tác thi, tuyển sinh được tổ chức nghiêm túc; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định.

Năm 2026, Hà Nội đứng thứ hai cả nước về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT, dẫn đầu về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp. Học sinh Thủ đô giành 207 giải học sinh giỏi quốc gia và 7 huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế. Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; Tổ chức thành công Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tại Hà Nội. Sở GDĐT được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2025–2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội.

Chuyển đổi số trong giáo dục đạt được nhiều kết quả. Đến nay, 100% nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, kết quả của năm học 2025 - 2026 và năm 2026 đã khẳng định sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong việc nỗ lực, cố gắng phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tạo những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương, ghi nhận những thành tựu của ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô đã đạt được thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị toàn ngành giáo dục Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (phải) và Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, đặt việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo ở vị trí then chốt; thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng đề nghị, ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội; khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập suốt đời của người Hà Nội.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô được tuyên dương tại buổi lễ.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, một lần nữa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ sự tri ân tới các thế hệ nhà giáo và tin tưởng rằng, ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cao quý của mình, vì mục tiêu xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo và xứng đáng là “Thành phố học tập toàn cầu”.