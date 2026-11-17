Ngày 17/11, trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô năm 2026.

Tại buổi lễ, 422 tập thể điển hình tiên tiến và 228 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời góp phần lan tỏa những tấm gương tận tụy, trách nhiệm và giàu tâm huyết với nghề.

Các lãnh đạo Bộ GD&ĐT tham dự buổi lễ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, càng gắn bó với giáo dục, mỗi người càng thấu hiểu nghề dạy học là một nghề cao quý, đẹp đẽ nhưng cũng không ít khó khăn, áp lực.

Đó là áp lực từ yêu cầu đổi mới, kỳ vọng chính đáng của phụ huynh, những lớp học đông với hoàn cảnh học sinh khác nhau; cùng khối lượng công việc chuyên môn, hồ sơ, trách nhiệm bảo đảm an toàn trường học và những khó khăn trong đời sống.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, có những nỗ lực của thầy cô không thể đo đếm bằng điểm số hay danh hiệu, nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với cuộc đời mỗi học trò. Đặc biệt, những nhà giáo đang công tác tại địa bàn khó khăn, trường mầm non, cơ sở giáo dục chuyên biệt và kiên trì đồng hành với học sinh yếu thế luôn xứng đáng được trân trọng.

Ông Nguyễn Văn Hiền phát biểu (Ảnh: Quốc Tiệp).

Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là trao cho học sinh cơ hội trưởng thành, được tôn trọng và được tin tưởng. Vì vậy, sự chia sẻ, đồng hành với đội ngũ nhà giáo không thể chỉ dừng lại ở những lời động viên.

Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định, lãnh đạo Sở và đội ngũ quản lý các cấp sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, giảm những công việc hành chính không cần thiết, chăm lo điều kiện dạy học và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.

Sở GD&ĐT Hà Nội nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Đại diện các nhà giáo phát biểu tại chương trình, cô giáo Trần Thị Liêm, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội xúc động chia sẻ niềm vui khi những nỗ lực của bản thân và tập thể nhà trường được ghi nhận.

Với cô, niềm vui hôm nay luôn song hành cùng lòng biết ơn đối với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của đồng nghiệp, gia đình và đặc biệt là các thế hệ học sinh. Chính những tình cảm ấy đã giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của nghề giáo.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với nghề, cô Liêm cho biết, mái trường nơi mình công tác nằm dưới chân núi Tản Viên, trên vùng đất Ba Vì giàu truyền thống văn hóa. Được thành lập từ năm 1994, nhà trường từng trải qua không ít khó khăn, thiếu thốn trong những ngày đầu xây dựng.

Cô giáo Trần Thị Liêm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Bằng sự nỗ lực, tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, ngôi trường từng bước trưởng thành, trở thành môi trường giáo dục có ý nghĩa đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong 16 năm gắn bó với nghề, cô Liêm có cơ hội đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh đến từ những cộng đồng văn hóa khác nhau. Quá trình ấy giúp cô nhận ra rằng, tình yêu thương là nền tảng của nghề giáo, nhưng người thầy còn cần sự thấu hiểu, tôn trọng những khác biệt và kiên nhẫn đồng hành với từng học trò.

Trong bối cảnh giáo dục Thủ đô chuyển mình mạnh mẽ với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những phương pháp dạy học mới, theo cô Liêm, người giáo viên không chỉ cần làm chủ công nghệ mà còn phải biết hướng dẫn học sinh tư duy độc lập, sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.

"Công nghệ có thể đưa tri thức đến gần hơn với học sinh, nhưng tình yêu thương, sự công bằng và niềm tin của thầy cô mới giúp các em có đủ hành trang để bước vào tương lai", cô Liêm chia sẻ.

Với nữ giáo viên, nghề dạy học giống như gieo những hạt mầm trên vùng đất đá ong Ba Vì. Có hạt mầm nảy nở rất nhanh, nhưng cũng có những hạt cần nhiều nắng, mưa và thời gian mới có thể vươn lên.

Điều người giáo viên cần làm là kiên trì chăm sóc, không ngừng động viên và tin tưởng vào sức sống của từng hạt mầm. Khi học trò trưởng thành, biết yêu thương, tự lập và cống hiến cho gia đình, cộng đồng, đó chính là mùa quả ngọt đẹp nhất của nghề giáo.

Các đại biểu và nhà giáo tham dự buổi lễ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Dự và phát biểu tại chương trình, ông Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tựu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, đồng thời chúc mừng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương.

Lãnh đạo thành phố cũng gửi lời tri ân tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy với sự nghiệp trồng người; chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà đội ngũ nhà giáo phải đối mặt trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập cũng như những yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Ông Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương những thành tựu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (Ảnh: Quốc Tiệp).

Theo ông Trần Đức Thắng, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo là niềm tự hào, là chiều sâu văn hiến của Thủ đô. Qua nhiều thế hệ, đội ngũ nhà giáo Hà Nội đã bền bỉ truyền đạt tri thức, vun đắp nhân cách và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho người học.

Việc tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới, phát triển, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành các đợt trao thưởng nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô. Cụ thể, trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Sở GD&ĐT Hà Nội; trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ cho các tập thể và Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục.

Chia sẻ bên lề sự kiện, TS. Phạm Thị Như Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy A bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhà trường đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là phần thưởng có ý nghĩa đặc biệt, cũng là danh hiệu đầu tiên của nhà trường sau khi thực hiện sáp nhập.

Nhà giáo Phạm Thị Như Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy A (Ảnh: Quốc Tiệp).

Theo TS. Phạm Thị Như Hoa, sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm quyết tâm và sự tự tin để tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục kiên định với con đường đã lựa chọn, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Từ những nỗ lực thầm lặng trên bục giảng đến những thành tích được ghi nhận hôm nay, mỗi nhà giáo tiếp tục góp phần viết nên câu chuyện đẹp về lòng tận tụy, tình yêu nghề và trách nhiệm với thế hệ tương lai. Bởi phía sau mỗi thành quả giáo dục không chỉ là những con số hay danh hiệu, mà còn là hành trình kiên trì nâng đỡ những ước mơ, giúp mỗi học sinh tự tin trưởng thành.