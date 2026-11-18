Các đại biểu dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước khi tổ chức lễ tuyên dương. Ảnh: Viết Thành

Tham dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương 99 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương 99 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Cùng dự các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà...

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, buổi lễ được tổ chức trong dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Viết Thành

Trải qua gần một thiên niên kỷ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc. Bia Tiến sĩ tại đây đã khắc ghi lời dạy của tiền nhân: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Tư tưởng ấy không chỉ có giá trị trong lịch sử mà còn tiếp tục là định hướng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người có học mới có tiến bộ. Càng học càng tiến bộ.” Lời dạy ấy vẫn vang vọng và soi đường cho mọi thế hệ, nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức, rèn luyện và cống hiến trong sự nghiệp xây dựng đất nước và Thủ đô. Trải qua hơn 70 năm kể từ Ngày giải phóng, Hà Nội của chúng ta đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, điều tạo nên sức sống, bản lĩnh và tầm vóc của Thủ đô không chỉ nằm ở những công trình hay thành tựu phát triển, mà trước hết, nằm ở những con người tài năng, tâm huyết - những thế hệ hiền tài đã và đang góp phần làm rạng danh mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở định hướng chiến lược: “Lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, xây dựng Thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh, trở thành hình mẫu văn hóa, tri thức dẫn dắt quốc gia”.

“Đây là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, mọi thành công của Thủ đô nói riêng, đất nước nói chung đều khởi nguồn từ những con người tài năng, trí tuệ, đạo đức, có khát vọng và quan trọng hơn cả là tinh thần yêu nước, cống hiến vì cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Viết Thành

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên cấp thiết. Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt, coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ, như một chính sách then chốt để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, một trong ba khâu đột phá chiến lược: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thủ đô có bản lĩnh, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, tư duy chiến lược, có năng lực tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đột phá đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thu hút, trọng dụng các nhà lãnh đạo, quản lý xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học tài năng, người lao động có trình độ cao ở trong và ngoài nước, cả khu vực công và tư”.

Cùng với đó, Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, đã tạo cơ chế đặc thù để thu hút và trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô trong giai đoạn mới.

Biểu diễn văn nghệ chúc mừng tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Viết Thành

Cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, thành phố đã ban hành Nghị quyết của HĐND và kế hoạch của UBND thành phố, thiết lập những cơ chế vượt trội, cụ thể và thực chất về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong các cơ quan thuộc thành phố.

Trên thực tế, nhiều thủ khoa xuất sắc đã được thành phố tiếp nhận, thu hút, trọng dụng và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Những chủ trương, chính sách này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội về việc đặt con người làm trung tâm.

Đồng thời, coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài là yếu tố cốt lõi quyết định sự thịnh vượng, hiện đại và bền vững của Thủ đô, nền tảng để Hà Nội tiếp tục là “đầu tàu” về đổi mới sáng tạo, là thành phố đáng sống, nơi chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao gắn với tiến trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mỗi thủ khoa xuất sắc sẽ được nhận Bằng khen của UBND thành phố cùng tiền thưởng là 11 triệu 385 nghìn đồng, tương đương với 4,5 lần mức lương cơ bản. Ảnh: Viết Thành

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần “trọng dụng hiền tài” của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, hơn hai thập kỷ qua, thành phố Hà Nội đã duy trì thường niên hoạt động “Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô” như một nét đẹp văn hóa, giàu ý nghĩa chính trị - xã hội.

Sau 24 năm tổ chức, đã có 2.450 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương và ghi danh vào Sổ vàng truyền thống của thành phố. Từ mái trường đại học, nhiều thủ khoa hôm nay đã trở thành những cán bộ, trí thức, doanh nhân, nhà nghiên cứu… ngày ngày đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Ban tổ chức trao tặng Bằng khen, vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Ban tổ chức trao tặng Bằng khen, vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Viết Thành

“Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho giá trị bền vững của công tác tôn vinh, trọng dụng nhân tài - một chính sách xuyên suốt, đã chứng minh sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Thủ đô. Thành phố luôn mong muốn và sẵn sàng đón nhận các Thủ khoa xuất sắc về công tác tại Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao tặng Bằng khen, vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Ban tổ chức trao tặng Bằng khen, vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng 99 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương hôm nay - những gương mặt tiêu biểu nhất trong hàng vạn sinh viên Thủ đô năm 2026. Thành tích mà các em đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, kiên trì rèn luyện, không ngừng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức; minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và trách nhiệm của tuổi trẻ trước những vận hội mới của Thủ đô, của dân tộc.

Các em - những thủ khoa xuất sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến - chính là nguồn lực quý báu, hạt nhân góp phần đưa Hà Nội và cả nước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các thủ khoa. Ảnh: Viết Thành

Ban tổ chức trao tặng Bằng khen, vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, hành trình hôm nay của các em mới chỉ là điểm khởi đầu và tin tưởng, dù ở bất cứ vị trí nào, các em hãy luôn giữ cho mình một trái tim trong sáng, một trí tuệ không ngừng học hỏi và một tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Hãy tiếp tục “dưỡng tâm trong - rèn trí sáng - xây hoài bão lớn”, để trở thành những công dân ưu tú, thế hệ trí thức trẻ tiên phong của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành trung ương, các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Đồng chí gửi lời tri ân tới các thầy giáo, cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh - những người đã thầm lặng, cống hiến, đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực trẻ, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục ngày càng hiện đại, nhân văn, sáng tạo cho thế hệ tương lai của Thủ đô và đất nước.

Lễ tuyên dương vinh danh 99 thủ khoa xuất sắc - những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố với thành tích học tập, rèn luyện nổi bật. Trong đó có nhiều đảng viên trẻ, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, những tấm gương vượt khó vươn lên, sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, thiết thực trong học tập và đời sống.

Để ghi nhận và biểu dương thành tích của các thủ khoa xuất sắc, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 6305/QĐ-UBND ngày 17-11-2026 về việc công nhận và khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2026. Mỗi thủ khoa xuất sắc sẽ được nhận: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; tiền thưởng là 11 triệu 385 nghìn đồng, tương đương với 4,5 lần mức lương cơ bản.