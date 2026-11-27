Sáng ngày 26/11/2026, Thuế thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu thủ đô năm 2025.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Uỷ viên ban thường vụ Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen cho đại diện NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025

Theo ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP Hà Nội, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô đã nỗ lực duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế; đồng hành cùng cơ quan Thuế để TP Hà Nội dẫn đầu cả nước về số thu nội địa với tổng thu ngân sách trên địa bàn TP năm 2025 đạt 660.622 tỷ đồng tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Với phương châm: “Mọi cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế; mọi chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phải được truyền tải đầy đủ, kịp thời tới người nộp thuế”, Thuế TP Hà Nội luôn xác định “lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ”; xây dựng cơ quan Thuế Thủ đô thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp; hỗ trợ và giải đáp vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, cơ quan Thuế đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế, cải cách mạnh mẽ hơn, ứng dụng công nghệ sâu rộng hơn, phục vụ thực chất hơn, minh bạch hơn.

Tại hội nghị, Lãnh đạo các cấp đã trao Bằng khen, Giấy khen cho 184 doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Ông Vũ Chí Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế trao Bằng khen cho đại diện NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025

Lãnh đạo Thuế TP Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế tiếp tục phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để cơ quan Thuế và các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, cùng hướng tới môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi và phát triển bền vững.

Cơ quan Thuế hy vọng và tin tưởng rằng thành tích trong hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, doanh nhân tại Hội nghị hôm nay sẽ được nhân rộng, lan tỏa tới toàn thể doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, để hàng năm sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, NNT tiếp tục được ghi danh, được các cấp khen thưởng và khen thưởng ở mức cao hơn. Đó là minh chứng rõ nhất về sự nỗ lực của các doanh nghiệp, NNT trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu vươn lên trong SXKD và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.”

Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP Hà Nội trao Giấy khen cho đại diện NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025