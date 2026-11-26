Hà Nội tuyên dương 184 người nộp thuế Thủ đô tiêu biểu
Sáng 26/11, Thuế thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu Thủ đô năm 2025, tôn vinh 184 doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào kết quả thu Ngân sách Nhà nước năm 2025 của Thuế thành phố Hà Nội
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tuyen-duong-184-nguoi-nop-thue-thu-do-tieu-bieu-246261126163653948.htm