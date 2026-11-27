Đồng chí Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP Hà Nội trao Giấy khen cho đại diện NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025. Ảnh: Thuế thành phố Hà Nội

Thuế thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu Thủ đô năm 2025, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ thuế và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thuế thành phố Hà Nội, đơn vị đã đề xuất UBND thành phố, Bộ Tài chính, Cục Thuế và các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng 184 doanh nghiệp, người nộp thuế có thành tích trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, năm 2025, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh còn đối mặt với nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn vẫn nỗ lực duy trì, phục hồi và phát triển hoạt động, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Nhờ đó, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu nội địa, với tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 660.622 tỷ đồng, tăng 37,4% so với năm 2024. Kết quả này có sự đóng góp từ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, nỗ lực của ngành Thuế và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Trưởng Thuế thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng hỗ trợ. Các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cần được truyền tải đầy đủ, kịp thời để người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố, Bộ Tài chính, Cục Thuế và Thuế thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen, Giấy khen của các cấp cho các doanh nghiệp, người nộp thuế tiêu biểu.

Thời gian tới, Thuế thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế; đồng thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi.