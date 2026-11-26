Hà Nội tuyên dương 184 doanh nghiệp, người nộp thuế tiêu biểu
Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đối với phát triển kinh tế - xã hội và công tác thu ngân sách, sáng nay, Thuế thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu Thủ đô năm 2025. 184 doanh nghiệp, người nộp thuế được các cấp biểu dương, khen thưởng. Ủy viên ban thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đã đến dự và trao bằng khen cho các đơn vị .
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tuyen-duong-184-doanh-nghiep-nguoi-nop-thue-tieu-bieu-246261126183510954.htm