Theo Thuế Hà Nội, hội nghị nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, góp phần vào kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Thuế Hà Nội. Đồng thời, sự kiện cũng cổ vũ phong trào thi đua trên địa bàn Thủ đô.

Ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, người nộp thuế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, Thuế Hà Nội đã báo cáo, đề xuất UBND Thành phố, Bộ Tài chính, Cục Thuế và Hội đồng thi đua khen thưởng Thuế Hà Nội xét khen tặng bằng khen, giấy khen các cấp cho 184 doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen cho đại diện người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế Hà Nội cho biết, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô đã nỗ lực duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, đồng hành cùng cơ quan Thuế.

Nhờ đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số thu nội địa, với tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 đạt 660.622 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2024. Theo ông Cường, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp và nỗ lực của ngành Thuế, kết quả này có sự đóng góp tích cực của người nộp thuế đối với công tác thu ngân sách Thành phố.

Với phương châm mọi cải cách thủ tục hành chính đều hướng tới phục vụ tốt nhất người nộp thuế, các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phải được truyền tải đầy đủ, kịp thời, Thuế Hà Nội xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng trao Bằng khen cho đại diện người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Cơ quan Thuế Thủ đô hướng tới xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp; hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ.

Tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường cam kết Thuế Hà Nội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Ông cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cơ quan Thuế và các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, cùng hướng tới môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi và phát triển bền vững.

Thuế Hà Nội kỳ vọng thành tích sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân được tuyên dương sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, người nộp thuế được ghi nhận, khen thưởng ở các cấp và mức cao hơn, thể hiện nỗ lực trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.