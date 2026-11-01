Hà Nội: Tuyến buýt số 40 chuyển toàn bộ phương tiện sang sử dụng xe điện

Tuyến xe buýt số 40 (Công viên Thống Nhất-Văn Lâm, Hưng Yên) chính thức chuyển đổi toàn bộ phương tiện sang xe điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hôm nay (ngày 1/11), tuyến xe buýt số 40 (Công viên Thống Nhất-Văn Lâm, Hưng Yên) chính thức chuyển đổi toàn bộ phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel sang xe buýt điện mới, tiếp tục đánh dấu bước tiến trong lộ trình chuyển đổi xanh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco).

Theo quyết định của Sở Xây dựng Hà Nội, 15 xe buýt điện VinFast EB8, sản xuất năm 2026, sức chứa 60 chỗ mỗi xe, sẽ thay thế toàn bộ 15 xe diesel đang hoạt động trên tuyến. Sau khi chuyển đổi, tuyến 40 tiếp tục duy trì 15 xe theo kế hoạch, trong đó có 13 xe vận doanh.

Đoàn xe buýt điện mới mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế theo nhận diện thương hiệu Hanoibus, với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe. Diện mạo hiện đại góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh.

Bên cạnh thiết kế nhận diện, phương tiện được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các tiện ích hiện đại, hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng phục vụ hành khách trên mỗi hành trình.

Trước đó, trong tháng 10/2026, Transerco và các đơn vị thành viên đã triển khai chuyển đổi phương tiện trên 6 tuyến và mở mới một tuyến với tổng số 94 xe buýt điện. Việc tiếp tục chuyển đổi trên tuyến 40 góp phần mở rộng phạm vi phục vụ bằng phương tiện xanh, từng bước nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng.

Với việc triển khai đồng bộ các bước chuyển đổi phương tiện, Transerco tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ xe buýt chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026, góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường./.