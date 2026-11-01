Hà Nội: Tuyến buýt số 40 chính thức chuyển sang xe buýt điện từ ngày 1/11

Từ ngày 1/11/2026, hành khách sử dụng tuyến xe buýt số 40 (Công viên Thống Nhất – Văn Lâm, Hưng Yên) sẽ được trải nghiệm hành trình trên những chiếc xe buýt điện hiện đại.

Theo quyết định của Sở Xây dựng Hà Nội, Transerco chính thức đưa 15 xe buýt điện VinFast EB8, sản xuất năm 2026, vào thay thế toàn bộ đội xe sử dụng nhiên liệu diesel trước đó.

Mỗi xe có sức chứa 60 chỗ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến. Sau khi chuyển đổi, tuyến 40 tiếp tục duy trì quy mô 15 phương tiện theo kế hoạch, trong đó có 13 xe vận doanh.

Toàn bộ 15 xe buýt diesel trên tuyến 40 (Công viên Thống Nhất – Văn Lâm, Hưng Yên) được thay thế bằng xe buýt điện VinFast EB8 thế hệ mới.

Diện mạo mới hiện đại, thân thiện với môi trường

Không chỉ thay đổi về công nghệ vận hành, đoàn xe buýt điện mới còn gây chú ý với diện mạo xanh lá đặc trưng, được thiết kế theo bộ nhận diện thương hiệu Hanoibus. Những họa tiết cánh chim hòa bình cùng hình ảnh Khuê Văn Các được thể hiện trên thân xe, tạo nên dấu ấn riêng của xe buýt Thủ đô.

Sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và hình ảnh văn hóa Hà Nội không chỉ góp phần nâng cao tính nhận diện thương hiệu mà còn truyền tải thông điệp về một hệ thống giao thông công cộng văn minh, thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, các phương tiện được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại. Những cải tiến này hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều nhóm hành khách, từ người cao tuổi, trẻ em đến người gặp khó khăn trong di chuyển, qua đó nâng cao trải nghiệm trên mỗi hành trình.

(ảnh minh họa).

Đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xanh xe buýt Thủ đô

Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến 40 tiếp nối chuỗi hoạt động chuyển đổi phương tiện mà Transerco và các đơn vị thành viên đã triển khai trong tháng 10/2026. Trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi phương tiện trên 6 tuyến và mở mới 1 tuyến, với tổng cộng 94 xe buýt điện được đưa vào khai thác.

Đây là những bước đi cụ thể nhằm mở rộng phạm vi phục vụ bằng phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội.

Theo định hướng của Transerco, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe buýt chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026. Mục tiêu này không chỉ thể hiện nỗ lực đổi mới phương tiện và nâng cấp chất lượng dịch vụ mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển giao thông công cộng hiện đại, bền vững.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí và áp lực giao thông đô thị ngày càng được quan tâm, việc mở rộng mạng lưới xe buýt điện mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Mỗi chuyến xe xanh được đưa vào vận hành là thêm một lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.