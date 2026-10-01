Hà Nội từng bước ổn định việc tổ chức bữa ăn bán trú

Chiều 1-10, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại các phường, xã: Thanh Liệt, Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tại xã Thường Tín. Ảnh: MH

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu đại biểu Quốc hội đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Tại hội nghị, liên quan đến 2 dự án đường sắt quốc gia trọng điểm đi qua địa bàn xã Thường Tín (Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi và Dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn), cử tri Dương Thị Chức (xã Thường Tín) kiến nghị các cơ quan chức năng khẩn trương công bố và tiến hành cắm mốc giới, chỉ giới hành lang dự án trên thực địa nhằm quản lý tốt đất đai, tránh vi phạm trật tự xây dựng; đồng thời giúp người dân yên tâm, chủ động trong việc sắp xếp sản xuất và ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo và cử tri xã Thường Tín tham dự tại điểm cầu chính. Ảnh: MH

Là địa bàn đang thực hiện dự án lớn, cử tri Phan Minh Châu (xã Bình Minh) kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi không che chắn thùng xe, làm rơi vãi vật liệu và quá tải trọng; quy định bắt buộc các công trình phải có cầu rửa xe trước khi ra khỏi công trường, đồng thời quy định khung giờ thi công, bốc xếp hàng hóa chỉ từ 19h đến 23h; kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu cố tình thi công gây ô nhiễm tiếng ồn sau 22h.

Cử tri xã Thanh Trì kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa dự án tuyến đường nối đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 vào hoạt động. Đồng thời có biện pháp bảo đảm giao thông, đi lại thuận lợi, an toàn trong thời gian dự án chưa hoàn thành, góp phần ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Cử tri các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 7 phát biểu ý kiến, kiến nghị trực tuyến. Ảnh: MH

Cử tri Từ Tuấn Hưng (xã Thượng Phúc) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ. Việc triển khai dự án cần gắn với giải pháp xử lý đồng bộ các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát nguồn xả thải, thu gom và xử lý nước thải, tránh tình trạng chỉ nạo vét, cải tạo lòng sông nhưng nguồn gây ô nhiễm vẫn tiếp tục phát sinh.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện các quy định theo hướng tăng chế tài xử lý đối với hành vi lấn, chiếm đất công, vi phạm trên đất nông nghiệp, bảo đảm đủ sức răn đe; đồng thời rà soát, rút gọn quy trình, thủ tục xử lý đối với các trường hợp vi phạm đã rõ, giảm các khâu, bước không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết.

Cử tri Đào Hồng Thái (xã Thượng Phúc) kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành chính sách ở tầm quốc gia về đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và ổn định sinh kế cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri đơn vị bầu cử số 7 cũng kiến nghị xem xét bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho lực lượng cán bộ đoàn thể ở thôn…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH

Giải đáp kiến nghị của cử tri xã Thanh Oai về việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng hệ thống trường THPT công lập và phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, thành phố bảo đảm chỗ học cho học sinh THPT và đạt chỉ tiêu 80% phổ cập THPT trên địa bàn.

Về vấn đề bữa ăn bán trú cho học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho biết, Hà Nội là địa phương có chính sách ưu việt về bữa ăn bán trú cho học sinh với Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng thông tin, năm học 2026-2027 thành phố triển khai hết sức quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều đổi mới về phương thức thực hiện. Trong đó, thành phố đã triển khai ứng dụng HanoiCheck, giao cấp xã lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú…

“Hiện nay thành phố đang từng bước đưa việc tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú vào ổn định; hướng đến mục tiêu phục vụ cho các cháu suất ăn bảo đảm về dinh dưỡng, mang lại sự an tâm cho gia đình trong quá trình phối hợp với nhà trường chăm sóc học sinh”, ông Nguyễn Văn Hiền nói.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: MH

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt thay mặt các đại biểu thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri 13 xã, phường để chuyển tới các cơ quan chức năng thành phố và Trung ương xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri tại 11 đơn vị bầu cử trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.