Hà Nội từng bước khắc phục tình trạng úng ngập

Sáng 22/9, tại UBND xã Phù Đổng (Hà Nội), Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện; quan tâm hơn nữa đến cán bộ ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ở thôn, tổ dân phố.

Ý kiến cử tri cũng đề cập các vấn đề liên quan đến Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cử tri mong muốn giữ lại các làng cổ tại các địa phương; có phương án bảo đảm quyền, lợi ích của người dân khi phải di dời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng, hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

Các cử tri gửi tới lãnh đạo thành phố nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh.

Trao đổi về những vấn đề dân sinh được cử tri quan tâm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung xử lý 5 điểm nghẽn, gồm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm.

Đây là những vấn đề được thành phố đã, đang tập trung giải quyết và thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực. Về ùn tắc giao thông, thành phố đã tập trung đầu tư để hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm, các công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ và đang về đích.

Có thể kể đến như dự án Vành đai 1, sau rất nhiều năm thực hiện đã được thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9. Đường Vành đai 2,5 dự kiến sẽ thông xe vào dịp 10/10.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến trong năm 2027; dự án cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng đang trong giai đoạn nước rút, dự kiến sẽ đưa vào khai thác đồng bộ vào tháng 11/2026.

Từ giữa năm 2027 đến cuối năm, thành phố sẽ hoàn thành rất nhiều dự án, công trình lớn: Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và 7 cây cầu vượt sông; đường kết nối sân bay Gia Bình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6, tháng 7/2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, các tuyến đường sắt đô thị mới được khởi công, cùng với đường sắt kết nối Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ kết nối nội đô lịch sử với khu vực phía Bắc Thủ đô và kết nối liên vùng.

Về môi trường, thành phố tập trung cao độ cải thiện năng lực xử lý chất thải; dự kiến đến năm 2027 chấm dứt việc chôn lấp rác thải và toàn bộ rác thải được đưa vào đốt phát điện... 34 triệu tấn rác cũ chôn lấp từ trước đến nay sẽ được xử lý và tạo ra quỹ đất khoảng 640ha để tiếp tục đưa vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, thành phố tập trung hoàn thành hệ thống thu gom nước thải tại các sông nội đô là Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và các sông Cầu Bây, sông Nhuệ, sông Đáy; bổ cập nước hồi sinh các dòng sông...

Về úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước khắc phục tình trạng úng ngập.

Thông tin liên quan đến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định đây là một nhiệm vụ rất lớn. Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các quy định của pháp luật có liên quan. Thành phố thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng, chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Quang Thái

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy cho biết, việc này đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân.

Các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ thì mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

“Thủ đô chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ để cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030. Thành phố sẽ hành động quyết liệt hơn nữa để chuyển hóa các cơ chế vượt trội được Trung ương, các địa phương dành cho thành phố, qua đó, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan trọng nhất là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa cho người dân Thủ đô. Mỗi chủ trương, mỗi công trình, mỗi dự án cuối cùng phải được đo bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.