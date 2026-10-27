Hà Nội từng bước hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, chuẩn hoá thông tin nông sản

Ngày 27-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương) tổ chức Hội nghị với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp và môi trường” tại miền Bắc.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đại diện các bộ ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và tổ chức quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Khương Trung.

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, với quy mô tiêu thụ nông, lâm, thủy sản phục vụ khoảng 10 triệu người, Hà Nội xác định truy xuất nguồn gốc là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Hà Nội có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hơn 1.700 cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, từ năm 2018, Hà Nội đã triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản tại địa chỉ hanoicheck.hanoi.gov.vn, từng bước đưa công nghệ và dữ liệu vào quản lý sản xuất tại cơ sở.

Đáng chú ý, Hà Nội đã phối hợp với các địa phương hình thành và kiểm soát 1.388 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn; đồng thời phát triển hơn 3.400 sản phẩm OCOP, gắn truy xuất nguồn gốc với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Trong quá trình số hóa hồ sơ, thành phố đã triển khai kết nối dữ liệu với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đăng ký các nhóm sản phẩm ưu tiên phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc. Từ ngày 3-8-2026, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của Hà Nội chính thức vận hành, tiếp nhận đăng ký tài khoản và hồ sơ trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, chuẩn hóa thông tin về cơ sở sản xuất, sản phẩm, lô hàng, chứng nhận và lưu thông hàng hóa; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đóng gói rau an toàn tại xã Gia Lâm (thành phố Hà Nội). Ảnh: HNM.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, cảnh báo và truy xuất nguồn gốc; chú trọng đào tạo, hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân nâng cao năng lực số, tăng cường trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Lãnh đạo thành phố kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ kết nối, đồng bộ hệ thống dữ liệu, tạo điều kiện để Hà Nội hoàn thiện công tác truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm và phục vụ người tiêu dùng.

Hội nghị “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp và môi trường” tại miền Bắc tập trung nhận diện dư địa tăng trưởng, làm rõ các điểm nghẽn về công nghệ, thể chế, nguồn lực và thị trường; đồng thời đề xuất những giải pháp đột phá cho giai đoạn 2026-2030.

Điểm nhấn của Hội nghị là các tham luận gắn với từng ngành hàng cụ thể, như sản xuất lúa gạo tại Hưng Yên, cà phê Sơn La, nuôi hàu tại Quảng Ninh, lâm nghiệp Tuyên Quang, chăn nuôi bò sữa Nghệ An và truy xuất nguồn gốc nông sản tại thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn như Doveco, Dabaco, TH và Woodsland... sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, phát triển chuỗi giá trị và những khó khăn cần tháo gỡ. Các cơ sở nghiên cứu cũng đề xuất giải pháp phát triển công nghệ sinh học, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tăng cường liên kết với doanh nghiệp.

Thông qua Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng tới xác định những bài toán lớn, công nghệ lõi và nhiệm vụ ưu tiên, đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành.