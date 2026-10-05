Hà Nội từng bước chuyển các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô thành những quy định cụ thể

Chiều 5-10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III năm 2026. Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết chủ trì họp báo.

Thông tin tại họp báo về các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đã ban hành trong quý III năm 2026, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã thẩm định 105 hồ sơ và tham gia góp ý 353 dự thảo, hồ sơ văn bản, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, ngân sách, tổ chức bộ máy, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Nguyễn Công Anh thông tin tại họp báo. Ảnh: Lê Hải

Theo số liệu tổng hợp trong kỳ báo cáo, thành phố đã ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 68 nghị quyết của HĐND thành phố và 59 quyết định của UBND thành phố.

Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong quý III tiếp tục tập trung vào việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, huy động nguồn lực cho phát triển, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong quý III năm 2026, thành phố đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có nội dung gắn trực tiếp với hoạt động quản lý nhà nước, đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Nổi bật là Quyết định số 112/2026/QĐ-UBND ngày 16-8-2026 quy định về quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp; quản lý hạ tầng, công nghệ, phương tiện hoạt động trong không gian ngầm và không gian tầm thấp. Quy định này góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc quản lý, khai thác hiệu quả không gian và hạ tầng đô thị, phục vụ quá trình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Về giáo dục và chính sách đối với người học, trong quý III, thành phố ban hành nhiều quy định liên quan đến giáo dục, trong đó có các Quyết định số 87, 88, 89, 90 và 91/2026/QĐ-UBND ngày 6-7-2026 về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đối với giáo dục THPT chuyên, tiểu học, THPT, mầm non và THCS. Đồng thời, Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND ngày 11-7-2026 quy định việc liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, thành phố đã ban hành Quyết định số 98/2026/QĐ-UBND ngày 13-7-2026 quy định chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện nền hành chính số và công vụ số trên địa bàn thành phố, tạo cơ sở để tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trên môi trường số.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Lê Hải

Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND ngày 21-7-2026 quy định về bảo đảm an toàn, quản lý rủi ro và biện pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước; Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND ngày 23-7-2026 quy định phương thức quản trị tiên tiến dựa trên dữ liệu số, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư theo hợp đồng khai thác dữ liệu. Đây là những quy định bước đầu tạo khuôn khổ cho việc ứng dụng AI, dữ liệu số và công nghệ số trong hoạt động quản lý của thành phố.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân và cộng đồng.

Về văn hóa, thể thao và phát huy nguồn lực xã hội, thành phố ban hành Quyết định số 97/2026/QĐ-UBND ngày 11-7-2026 quy định việc quản lý tượng đài, tranh hoành tráng và các công trình mỹ thuật trên địa bàn thành phố. Quyết định số 101/2026/QĐ-UBND ngày 15-7-2026 quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.

Các quy định này góp phần cụ thể hóa chủ trương huy động nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư cho văn hóa, thể thao và bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa của Thủ đô.

Trong quý III, thành phố cũng ban hành nhiều quy định về quản lý ngân sách, dịch vụ sự nghiệp công, trợ giúp xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, nông thôn mới, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nhìn chung, các văn bản được ban hành trong quý III tập trung vào những vấn đề thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý nhà nước và giải quyết những yêu cầu phát sinh trong quá trình phát triển của Thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Nguyễn Công Anh, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện các văn bản để triển khai đầy đủ Luật Thủ đô số 02/2026/QH16; đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Công tác xây dựng pháp luật sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm tính khả thi của văn bản, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đô thị, văn hóa, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, Hà Nội từng bước chuyển các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô thành những quy định cụ thể, có thể thực hiện trong thực tế; qua đó tạo thêm cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, giải quyết những vấn đề của thành phố và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.