Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dâng hương trước tượng đài vua Lý Thái Tổ trước Lễ khai mạc chính thức.

Cùng dự chương trình còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội, các đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đông đảo nhân dân và du khách tại Thủ đô.

Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh văn hóa là cội nguồn sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc.

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, chính văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc ý chí độc lập, tự cường, bồi đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam.

Cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, tại Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức trong những ngày đầu đầy thử thách của nền độc lập dân tộc. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng sâu sắc: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

80 năm đã trôi qua, tư tưởng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa thời đại.

Việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự lễ khai mạc.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, trong dòng chảy lịch sử và văn hóa dân tộc, Thăng Long – Hà Nội luôn giữ một vị trí đặc biệt, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam.

Trải qua hơn một thiên niên kỷ, các thế hệ người Hà Nội đã bền bỉ gìn giữ, bồi đắp truyền thống yêu nước, hiếu học, trọng nghĩa tình, quý trọng tài năng; đồng thời rộng mở đón nhận tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Chiều sâu văn hiến ấy hiện diện trong những di sản, di tích, làng nghề, phố cổ; trong những giá trị nghệ thuật, tri thức và nếp sống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng trên hết, văn hóa Hà Nội được thể hiện trong con người Hà Nội – thanh lịch, văn minh, nhân ái, giàu trí tuệ và khát vọng sáng tạo.

Là Thủ đô của cả nước, Thành phố vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong thời đại mới.

Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai; phát triển văn hóa phải gắn chặt với phát triển kinh tế, xã hội; lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo quan trọng của sự phát triển.

Lễ khai mạc được tổ chức long trọng, hoành tráng bên Hồ Hoàn Kiếm.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển Thủ đô, TP Hà Nội quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ.

Hà Nội tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô. Xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo; hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội. Khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô. Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp để những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, để truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, để các thế hệ cùng gặp gỡ, trải nghiệm và sẻ chia niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

“Trong không gian văn hóa Thủ đô, chúng ta có cơ hội gặp gỡ những nghệ nhân đang bền bỉ gìn giữ di sản, cảm nhận sức sống của những giá trị truyền thống và chứng kiến tinh thần sáng tạo của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại”.

“Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm hôm nay có thể gieo thêm một tình yêu với Hà Nội, một niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và một ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông đã trao truyền”, đồng chí Vũ Đại Thắng chia sẻ.

Người dân Thủ đô náo nức tham gia ngày hội.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng với các nghi thức khai mạc, ngày 21/11, hàng loạt các hoạt động văn hoá đặc sắc được tổ chức. Trong đó, điểm nhấn màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người là chủ thể văn hoá các địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Sau Lễ khai mạc, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc tiếp tục được tổ chức đến ngày 24/11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô, góp phần tôn vinh giá trị di sản dân tộc, giới thiệu bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời mở rộng cơ hội để cộng đồng cùng gìn giữ, thực hành và phát huy.