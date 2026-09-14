Hà Nội: Từ nghị quyết thành hành động, từng bước xóa điểm nghẽn úng ngập
Nghị quyết số 02 ngày 25/11/2025 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2025–2030 xác định 5 "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, trong đó úng ngập đô thị là vấn đề cấp bách cần tập trung xử lý. Thực hiện Nghị quyết, cả hệ thống chính trị Thủ đô đã vào cuộc với quyết tâm cao, triển khai đồng bộ 12 công trình khẩn cấp chống ngập.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tu-nghi-quyet-thanh-hanh-dong-tung-buoc-xoa-diem-nghen-ung-ngap-417650.htm