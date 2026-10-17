Hà Nội: Từ ngày 19/10 phân luồng giao thông phục vụ sửa chữa cầu Xây

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Theo đó, về phân luồng tại chỗ, trước khi phá dỡ cầu cũ sẽ rào chắn cấm toàn bộ người và phương tiện đi qua cầu Xây để phá dỡ cầu phục vụ thi công, cải tạo cầu mới; tổ chức cắm đầy đủ hệ thống biển báo để thông báo, chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông được chỉ dẫn đi vòng tránh bảo đảm an toàn và thuận lợi.

Trong thời gian phá dỡ cầu cũ để thi công cải tạo, xây dựng cầu mới sẽ thực hiện phân luồng cấm toàn bộ người và phương tiện đi qua cầu cũ, tổ chức phân luồng tại chỗ cho người và phương tiện thô sơ qua đường tránh, cầu tạm, cho phương tiện ô tô con từ 7 chỗ trở xuống đi một chiều qua đường tránh theo hướng từ phía Trạm Trôi vào Tân Lập kể từ ngày thi công xây dựng xong đường tránh, cầu tạm bảo đảm an toàn giao thông.

Về phân luồng từ xa, tổ chức giao thông hướng dẫn các phương tiện tải trọng lớn và xe ô tô chở khách trên 9 chỗ ngồi đi vòng theo các hướng đường Phan Xích để ra Quốc lộ 32 và ngược lại, theo đường Nhánh 422 đi Tây Tựu, đường 70 ra đường 32 và ngược lại.

Các xe trọng tải nhỏ dưới 1,5 tấn, ô tô con từ 7 chỗ trở xuống, xe máy, xe thô sơ đi theo tuyến đường tạm và các đường dân sinh lân cận như đường Cầu Xây, đường Hạ Hội, đường Cầu Khoát, đường Đan Hội, đường Bát Phúc, đường Hạnh Đàn, ngõ 1 đường 422 (là các tuyến dân sinh của địa phương), bảo đảm cho các phương tiện lưu thông được an toàn, thuận lợi.

Cụ thể, các phương tiện trọng tải lớn từ 1,5 tấn trở lên, xe khách chở từ 9 chỗ ngồi trở lên đi từ Liên Hà ra đường Quốc lộ 32 (Trạm Trôi) chủ yếu đi theo hướng từ Km3+550 đường 422 - đường Phan Xích - đường Quốc lộ 32 hoặc từ Km4+400 đường 422 - đường Nhánh 422 - Tây Tựu - đường 70 - đường Quốc lộ 32 (Trạm Trôi) và ngược lại.

Cùng với đó, các phương tiện xe ô tô trọng tải nhỏ, ô tô 7 chỗ ngồi trở xuống, xe máy, xe thô sơ từ Liên Hà đi đường Quốc lộ 32 đi theo các hướng đường 422 - đường Đan Hội - đường Bát Phúc - đường Quốc lộ 32 hoặc đường 422 - đường Hạ Hội - đường Cầu Khoát - đường 70 - đường Quốc lộ 32; xe máy, xe thô sơ đi đường 422 - đường Hạnh Đàn - ngõ 27 - ngõ 1 - đường 422 - đường Quốc lộ 32 (Trạm Trôi).

Các phương tiện xe tải nhỏ dưới 1,5 tấn, xe con từ 7 chỗ trở xuống, xe thô sơ từ Trạm Trôi đi Liên Hà di chuyển theo hướng Trạm Trôi - đường 422 - đường tạm - đường Cầu Xây - đường Hạ Hội - đường 422.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông tin về việc thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công hạng mục cống ngầm dưới đường phố Chiến Thắng thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ (giai đoạn 1) thuộc địa bàn các phường Hà Đông, Thanh Liệt.

Cụ thể, phân đoạn thi công từ Km0+036 đến Km0+070 (từ số nhà 100 phố Chiến Thắng đến nút giao đường 19/5) tổ chức giao thông một chiều (qua vị trí rào chắn) hướng từ đường Trần Phú đi phố Chiến Thắng (lắp đặt biển cấm đi ngược chiều tại nút giao phố Chiến Thắng và đường 19/5).

Song song với đó, phân luồng phương tiện từ phố Chiến Thắng đi Trần Phú theo các hướng sau: đường 19/5 - hồ Văn Quán - phố Nguyễn Khuyến - đường Trần Phú; cấm xe ô tô tải, xe khách trên 16 chỗ từ đường Trần Phú đi vào phố Chiến Thắng (lắp đặt biển cấm tại nút giao phố Chiến Thắng và đường Trần Phú). Xe ô tô tải và xe khách trên 16 chỗ có nhu cầu vào chợ Văn Quán đi theo hướng đường 70 - Yên Xá - Chiến Thắng - chợ Văn Quán và ngược lại.

Đối với phân đoạn thi công từ nút giao đường 19/5 đến ngõ 241 phố Chiến Thắng tổ chức giao thông một chiều (qua vị trí rào chắn) hướng từ phố Chiến Thắng đi đường Trần Phú (lắp đặt biển cấm đi ngược chiều tại nút giao phố Chiến Thắng và đường 19/5; nút giao phố Chiến Thắng và đường Tân Triều); phân luồng xe từ đường Trần Phú đi phố Chiến Thắng và ngược lại theo các hướng sau: đường Trần Phú - Nguyễn Khuyến - đường 19/5 - Văn Quán/đường TT15 - Chiến Thắng và ngược lại.

Đồng thời, cấm xe ô tô tải, xe khách trên 16 chỗ qua vị trí thi công trên phố Chiến Thắng (lắp đặt biển cấm tại nút giao phố Chiến Thắng và phố Văn Quán). Các xe ô tô tải và xe khách trên 16 chỗ có nhu cầu vào chợ Văn Quán theo hướng đường 70 - Yên Xá - Chiến Thắng - chợ Văn Quán và ngược lại; cấm đỗ xe hai chiều tại phố Văn Quán và đường TT15.

Ngoài ra, về phân đoạn thi công từ ngõ 241 phố Chiến Thắng đến xưởng Tân Phúc Đạt (đối diện bãi đỗ xe Văn Quán) cấm xe ô tô tải và xe ô tô chở người trên 16 chỗ lưu thông qua phạm vi thi công và phân luồng cục bộ các phương tiện lưu thông qua vị trí thi công.

Bên cạnh đó, khi thi công các cống ngang đường thực hiện rào chắn trong phạm vi 1/2 mặt đường để thi công và chỉ thi công cống ngang đường từ sau 22 giờ, phải thu dọn vật tư, thiết bị, rào chắn, hoàn trả mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông trước 5 giờ và phân luồng cục bộ các phương tiện qua phạm vi thi công.